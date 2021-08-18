***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteGaziler Vergi dairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2.Dönem Kurumlar Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021AçıklamalarŞİRKETİMİZİN 2021 2. DÖNEM KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VE EKİNDE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞ OLAN GELİR TABLOSU 17.08.2021 TARİHİNDE GAZİLER VERGİ DAİRESİNE VERİLMİŞTİR.KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959116BIST