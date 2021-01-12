***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusuİthal Yemlik Mısır Tedariğiİhaleyi Açan TarafToprak Mahsulleri Ofisi (TMO)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYoktur.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarYoktur.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın PayıYoktur.İhaleye Teklif Verme Tarihi12/01/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih12/01/2021İhale Sonucu59.611.860 TLİhale Bedeli59.611.860 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%1.84AçıklamalarToprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan İthal Yemlik Mısır ihalesine 12.01.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.02.2021 tarihine kadar teslim edilecektir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901675BIST