***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
12.01.2021 22:06
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İthal Yemlik Mısır Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur.
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/01/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
12/01/2021
İhale Sonucu
59.611.860 TL
İhale Bedeli
59.611.860 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1.84
Açıklamalar
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan İthal Yemlik Mısır ihalesine 12.01.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.02.2021 tarihine kadar teslim edilecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901675
BIST
18:051.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
18:057,4571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0271
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
18:059,1043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0048
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
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9,1392
En Düşük
9,0349
18:05443,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 443,92
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|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|23,54
|315.187.863
|% 10,00
|
|EUYO
|4,73
|2.584.081
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|909.937
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.246.518
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|3.506.806
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|753.568
|% -9,84
|
|KONYA
|1.218,30
|268.839.330
|% -8,01
|
|YGYO
|1,55
|217.682.641
|% -7,19
|
|DENGE
|6,50
|2.775.424
|% -7,14
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|KOZAL
|119,00
|1.395.480.177
|% -0,92
|
|GARAN
|10,47
|1.279.207.825
|% -0,29
|
|THYAO
|12,86
|1.228.655.748
|% 1,26
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|SKBNK
|1,61
|560.588.284
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,45
|667.915.821
|% -2,39
|
|ZOREN
|2,96
|701.226.115
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4503
|7,4571
|% -0,36
|
|Euro
|9,0940
|9,1043
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,1498
|10,2007
|% 0,59
|
|Frank
|8,3754
|8,4258
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9825
|1,9924
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|8,48
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,12
|
|B. Petrol
|56,49
|56,49
|0,83
|