***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
09.07.2021 18:34
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
Birleşmiş Milletler World Food Programme (WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
06/07/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
09/07/2021
İhale Sonucu
3.837.240 USD ( 33.192.126 Türk Lirası)
İhale Bedeli
3.837.240 USD ( 33.192.126 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%2.25
Açıklamalar
Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 06.07.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 01.08.2021-20.08.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir .
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950076
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0375
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6442
18:0510,2986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0176
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2532
18:05503,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,62
|Açılış
|: 503,33
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6536
|8,6552
|% -0,43
|
|Euro
|10,2815
|10,2986
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9988
|12,0590
|% 0,35
|
|Frank
|9,4374
|9,4943
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3015
|2,3130
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,45
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|1,52
|