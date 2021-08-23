***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
23.08.2021 13:48
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/08/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
23/08/2021
İhale Sonucu
54.847.260 TL
İhale Bedeli
54.847.260 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
% 100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1,35
Açıklamalar
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 19.08.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 01.10.2021- 20.11.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir .
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959994
BIST
17:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.462
En Düşük
1.454
17:058,4626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0220
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
17:059,9306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
17:05490,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,42
|Açılış
|: 490,43
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler17:03
|BRYAT
|436,70
|207.999.467
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.106.311
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.335.906
|% 9,99
|
|ATATP
|37,04
|60.508.072
|% 9,98
|
|BASGZ
|24,68
|155.362.718
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.201.094
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.737.517
|% -9,95
|
|DAGI
|3,83
|13.357.122
|% -6,36
|
|KRONT
|35,78
|41.118.675
|% -4,89
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.218.323.833
|% 1,92
|
|SISE
|8,97
|732.626.194
|% 3,10
|
|THYAO
|12,47
|702.673.545
|% 1,71
|
|SASA
|28,00
|633.090.148
|% 0,36
|
|BRLSM
|11,01
|576.106.311
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.218.323.833
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,58
|236.043.079
|% 1,57
|
|SISE
|8,97
|732.626.194
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,88
|152.315.038
|% 1,62
|
|AKBNK
|5,71
|432.790.633
|% 2,15
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4618
|8,4640
|% -0,24
|
|Euro
|9,9157
|9,9461
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,5539
|11,6119
|% 0,27
|
|Frank
|9,2128
|9,2683
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2492
|2,2605
|% -0,28
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|21,21
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|28,00
|
|Tam
|3.237
|3.319
|25,92
|
|Yarım
|1.565
|1.605
|12,54
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,13
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|2,91
|