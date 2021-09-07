***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
07.09.2021 19:14
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Yemlik Arpa İthalat İşi
İhaleyi Açan Taraf
TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
07/09/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
07/09/2021
İhale Sonucu
62.487.450 TL
İhale Bedeli
62.487.450 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1,54
Açıklamalar
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Yemlik Arpa ithalat işi ihalesine 07.09.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.09.2021- 08.10.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir .
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962398
BIST
16:221.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,28
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:228,4617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:2210,0240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0073
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:22488,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,09
|Açılış
|: 488,83
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:22
|ORCAY
|14,33
|160.407.095
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.220.321
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.682.269
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.399.230
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.086.633
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BIOEN
|26,08
|29.241.500
|% -4,82
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,48
|1.379.910.770
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,54
|601.496.384
|% 0,40
|
|THYAO
|12,44
|494.122.611
|% 0,16
|
|KRDMD
|7,27
|422.536.198
|% 0,14
|
|EREGL
|17,99
|337.881.149
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,54
|601.496.384
|% 0,40
|
|GARAN
|9,48
|1.379.910.770
|% 0,74
|
|HALKB
|4,77
|318.087.757
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.907.845
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,27
|422.536.198
|% 0,14
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4600
|8,4617
|% -0,01
|
|Euro
|10,0153
|10,0240
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,6711
|11,7297
|% 0,48
|
|Frank
|9,1744
|9,2297
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2482
|2,2595
|% -0,03
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|9,59
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.283
|14,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,59
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,06
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|-1,04
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:34PRKAB
Yüzde 4.37 oranında artışla 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 577 adet işlem
-
16:33EDATA
Yüzde 4.27 oranında artışla 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 189, 320 adet işlem
-
16:32SANFM
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.84 lira fiyatla işlem gören hissede 816, 297 adet işlem
-
16:31XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 9, 194.00 milyon TL de
-
16:31OSTIM
Yüzde 6.96 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 173, 451 adet işlem