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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

07.09.2021 19:14



***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Yemlik Arpa İthalat İşi
İhaleyi Açan Taraf
TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
07/09/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
07/09/2021
İhale Sonucu
62.487.450 TL
İhale Bedeli
62.487.450 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1,54
Açıklamalar

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)  tarafından açılan Yemlik Arpa ithalat işi ihalesine 07.09.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.09.2021- 08.10.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir .
  
 Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
  
 
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962398


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 14,33 160.407.095 % 9,98  
YEOTK 32,20 73.220.321 % 9,97  
KTSKR 87,35 42.682.269 % 9,94  
OYLUM 5,54 31.399.230 % 9,92  
SANFM 22,84 18.086.633 % 9,91  
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Altın Gr. 489 489 1,99  
Cumhuriyet 3.234 3.283 14,00  
Tam 3.220 3.301 14,59  
Yarım 1.556 1.597 7,06  
Çeyrek 781 798 3,52  
Gümüş.Ons 24,22 24,24 0,29  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 0,07  
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