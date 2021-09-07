***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuYemlik Arpa İthalat İşiİhaleyi Açan TarafTMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın PayıYokturİhaleye Teklif Verme Tarihi07/09/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih07/09/2021İhale Sonucu62.487.450 TLİhale Bedeli62.487.450 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%1,54AçıklamalarToprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Yemlik Arpa ithalat işi ihalesine 07.09.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.09.2021- 08.10.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir .Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962398BIST