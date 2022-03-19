***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBuğdayİhaleyi Açan TarafTMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın PayıYokturİhaleye Teklif Verme Tarihi17/03/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih18/03/2022İhale Sonucu65.904.020 TLİhale Bedeli65.904.020 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım% 100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)0,672AçıklamalarToprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 17.03.2022 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 25.03.2022- 22.04.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011614BIST