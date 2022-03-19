***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
19.03.2022 10:38
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Buğday
İhaleyi Açan Taraf
TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
18/03/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
18/03/2022
İhale Sonucu
31.104.510 TL
İhale Bedeli
31.104.510 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
% 100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
0,317
Açıklamalar
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 18.03.2022 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 28.03.2022- 22.04.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011615
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1112
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8268
En Düşük
14,6600
18:0516,4020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0765
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:05914,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,73
|Açılış
|: 914,50
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8054
|14,8130
|% 0,76
|
|Euro
|16,3379
|16,4020
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,4667
|19,5643
|% 1,12
|
|Frank
|15,8293
|15,9247
|% 1,42
|
|Riyal
|3,9373
|3,9571
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-22,22
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,77
|