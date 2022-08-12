***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBuğday Unu Tedariğiİhaleyi Açan TarafBirleşmiş Milletler World Food Programme (WFP)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın PayıYokturİhaleye Teklif Verme Tarihi09/08/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih12/08/2022İhale Sonucu1.186.717 USD (21.313.437 TL)İhale Bedeli1.186.717 USD (21.313.437 TL)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%0,49AçıklamalarBirleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 09.08.2022 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 20.08.2022-25.09.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055108BIST