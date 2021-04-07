***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 422.500.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 84.500.000,00 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının 41.925.000,00 TL'sının emisyon primlerinden ve 64.545.000,00 TL'sının da diğer kâr yedeklerinden olmak üzere 106.470.000,00 TL artırılarak 190.970.000,00 TL'na çıkartılmasına ilişkin 02.04.2021 tarihli "Onaylı İhraç Belgesi ve Onaylı Esas sözleşme Tadil Metni" ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924166BIST