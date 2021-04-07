***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
07.04.2021 13:21
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin 422.500.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 84.500.000,00 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının 41.925.000,00 TL'sının emisyon primlerinden ve 64.545.000,00 TL'sının da diğer kâr yedeklerinden olmak üzere 106.470.000,00 TL artırılarak 190.970.000,00 TL'na çıkartılmasına ilişkin 02.04.2021 tarihli "Onaylı İhraç Belgesi ve Onaylı Esas sözleşme Tadil Metni" ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924166
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|127.016
|% 10,00
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|FRIGO
|47,14
|31.910.977
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|NTGAZ
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|MRSHL
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|ISKUR
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|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
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|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|856.215.686
|% 2,60
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|BJKAS
|9,33
|736.247.485
|% 2,53
|
|THYAO
|12,80
|592.354.872
|% 0,31
|
|GARAN
|6,74
|591.560.153
|% -0,74
|
|KRDMD
|7,43
|550.071.346
|% 0,95
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|EKGYO
|1,97
|856.215.686
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,15
|253.937.035
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,15
|108.544.081
|% 1,77
|
|TSKB
|1,37
|128.351.950
|% -0,72
|
|GARAN
|6,74
|591.560.153
|% -0,74
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1731
|8,1764
|% 0,59
|
|Euro
|9,7261
|9,7433
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,2649
|11,3214
|% 0,46
|
|Frank
|8,7613
|8,8141
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1727
|2,1836
|% 0,48
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|14:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-7,89
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|Altın Gr.
|456
|456
|-0,23
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|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.003
|3.081
|5,40
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|2,61
|
|Çeyrek
|728
|745
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,04
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|B. Petrol
|63,45
|63,45
|0,71
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