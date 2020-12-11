***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı İçin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 422.500.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 11.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 10.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında1. Şirketimizin hızlı büyüme sürecini teminen ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakiben bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı seçeneklerinin planlanmasına,2. Bu amaçla, şirketimizin hali hazırda 2018-2022 yılları için geçerli olan 250.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 422.500.000,00 TL'na artırılması içinŞirket esas sözleşmesinin SERMAYE, PAY NEVİLERİ VE PAYLARIN DAĞILIMI başlıklı 6.maddesinin bu karar ekindeki belirtildiği gibi revize edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakiben Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metninin onaylanması için TC Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına, SPK ve Bakanlık izinlerinin alınmasını müteakiben yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı gündemine eklenerek tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiş olup bu amaçla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine, saygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 10.12.2020 Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892759BIST