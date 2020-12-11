Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.12.2020 11:13



***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı İçin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 422.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 11.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
1. Şirketimizin hızlı büyüme sürecini teminen ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakiben bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı seçeneklerinin planlanmasına,
2. Bu amaçla, şirketimizin hali hazırda 2018-2022 yılları için geçerli olan 250.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 422.500.000,00 TL'na artırılması için
Şirket esas sözleşmesinin SERMAYE, PAY NEVİLERİ VE PAYLARIN DAĞILIMI başlıklı 6.maddesinin bu karar ekindeki belirtildiği gibi revize edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakiben Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metninin onaylanması için TC Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına, SPK ve Bakanlık izinlerinin alınmasını müteakiben yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı gündemine eklenerek tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiş olup bu amaçla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine, saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 10.12.2020 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892759


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:481.356
Değişim :  0,20% |  2,77
Açılış :  1.352  
Önceki Kapanış :  1.353  
En Yüksek
1.358 En Düşük
1.343
BIST En Aktif Hisseler13:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 38,72 4.703.318 % 10,00  
TMSN 12,65 202.683.154 % 10,00  
BRYAT 326,70 47.050.663 % 10,00  
SELGD 4,51 884.188 % 10,00  
BRSAN 18,17 95.852.737 % 9,99  
daha fazla
13:48 Alış Satış %  
Dolar 7,9420 7,9476 % 0,73  
Euro 9,6280 9,6387 % 0,49  
Sterlin 10,4679 10,5204 % 0,04  
Frank 8,9052 8,9588 % 0,47  
Riyal 2,1120 2,1226 % 0,67  
daha fazla
13:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 -1,88  
Altın Gr. 469 469 2,81  
Cumhuriyet 3.117 3.164 24,00  
Tam 3.084 3.163 10,75  
Yarım 1.490 1.530 5,20  
Çeyrek 748 765 2,60  
Gümüş.Ons 23,81 23,85 -0,18  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,00  
B. Petrol 50,03 50,03 -0,22  
Seans Raporu 13:48
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru