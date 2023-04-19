***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2023 19:56
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Esas Sözleşme Tadili Genel Kurul Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 422.500.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 422.500.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140196
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,3938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
18:0521,3251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0470
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
18:051.244,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -5,76
|Açılış
|: 1.244,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3921
|19,3961
|% -0,02
|
|Euro
|21,2455
|21,2883
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,0537
|24,1744
|% 0,09
|
|Frank
|21,5206
|21,6502
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1564
|5,1822
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|-8,97
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-5,87
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.977
|9.167
|117,00
|
|Yarım
|4.384
|4.488
|57,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.251
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,36
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,79
|15,81
|0,09
|
|B. Petrol
|83,21
|83,21
|-1,56
|