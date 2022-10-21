***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
21.10.2022 18:15
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
İcra başkanı / genel müdürün adı
ZAHİT ÇETİN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073350
BIST
17:593.937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 35,72
|Açılış
|: 3.905
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|Önceki Kapanış
|: 3.901
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3.952
En Düşük
3.888
17:5918,5922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0146
|Açılış
|: 18,7050
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|Önceki Kapanış
|: 18,7300
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18,6503
En Düşük
18,4110
17:5918,2309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 18,3300
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|Önceki Kapanış
|: 18,3300
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18,2856
En Düşük
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17:59980,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
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|Açılış
|: 980,22
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|Önceki Kapanış
|: 973,28
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983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler17:58
|NTHOL
|12,98
|226.140.212
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|566.674.662
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|177.775.249
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|114.954.056
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|242.141.779
|% 10,00
|
|ETILR
|8,76
|88.077.064
|% -5,60
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,92
|116.019.812
|% -4,43
|
|ATSYH
|123,00
|3.631.435
|% -3,76
|
|HKTM
|70,20
|59.664.314
|% -3,57
|
|THYAO
|97,95
|5.532.261.262
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.450.900.155
|% 2,04
|
|TUPRS
|379,60
|3.179.998.737
|% 3,10
|
|SASA
|92,90
|3.087.923.574
|% 8,97
|
|EKGYO
|4,63
|3.073.857.490
|% 2,89
|
|EKGYO
|4,63
|3.073.857.490
|% 2,89
|
|TSKB
|2,89
|1.105.182.985
|% 3,21
|
|SKBNK
|1,96
|711.388.661
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,49
|2.634.622.531
|% -2,06
|
|VAKBN
|8,88
|1.807.478.573
|% 0,57
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5844
|18,5962
|% -0,06
|
|Euro
|18,2120
|18,2280
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,6975
|20,8013
|% -0,63
|
|Frank
|18,4177
|18,5286
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% -0,01
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.639
|1.639
|10,90
|
|Altın Gr.
|981
|981
|7,61
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.651
|6.768
|59,00
|
|Yarım
|3.241
|3.309
|29,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,06
|
|B. Petrol
|92,58
|92,58
|0,20
|