***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıŞirketimizce genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans veya toplantı düzenlenmemiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebi bulunmamaktadır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930259Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadırİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu Kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadırKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında, işlem gerçekleşmemiştirKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında, işlem gerçekleşmemiştir.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim / Şirketimizin Politikaları / Bağış ve Yardım PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYokturEsas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 15Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2020 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıA ve B grubu imtiyazlı paylara sahip ortaklar Fahrettin Ulusoy %31,4 / Nevin Ulusoy %12,51 / Onur Erhan Ulusoy %10,94 / Eren Günhan Ulusoy %34,82'dir. A grubu payların 15, B grubu payların 10 oy hakkı bulunmaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 32,011.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim / Şirketimizin Politikaları / Kâr Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan 43.753.402,00 TL Dönem Kârındhazırlanan mali tablolarımızda yer alan net dönem kârı 43.856.762,06 TL’dir. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 2.192.838,10 TL ayrılmasına, Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’nın 41.089.451,90 TL olarak tespit edilmesine, 41.089.451,90 TL’nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/kullanici/icerik/icerik_resimleri/2020-Yili-Olagan-genel-Kurul-Toplanti-Tutanagi.pdfBildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı21/04/2021 0 % 66 % 50,62 % 15,37 Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/kullanici/icerik/icerik_resimleri/2020-Yili-Olagan-genel-Kurul-Toplanti-Tutanagi.pdf 14 38 https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/kullanici/icerik/icerik_resimleri/2020-Yili-Olagan-genel-Kurul-Toplanti-Tutanagi.pdfİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/kategori/komiteler.htmlFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/kategori/komiteler.htmlFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/kategori/sirketimizin-politikalari.htmlFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/kategori/komiteler.htmllerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/kategori/sirketimizin-politikalari.html4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadırKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıhttps://www.ulusoyunyatirimciiliskileri.com/kategori/sirketimizin-politikalari.htmlFaaliyet raporunun, yönetim mluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadırBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kuru