***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUlusoy Un olarak, paydaşlarımıza verdiğimiz güvenilir gıda tedarikçisi olma sözümüzü tutuyoruz.Küresel etkisini sürdüren COVID-19 pandemisinin ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasıyla operasyonlarımızı revize ettik.Önceliğimiz çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığını korumak. Çalışanlarımız, onların aileleri ve tüm halkımız için otoritelerin belirlediği tüm tedbirleri hassasiyetle aldık.Faaliyetlerimize aksatmadan devam edebilmek için dönüşümlü çalışmaya başladık. Tesislerimizde hijyen koşullarını en üst seviyeye çıkarttık.Gayretimiz en temel gıda ihtiyaçlarından birini en güvenilir ve kesintisiz şekilde tüketicilere ulaştırmaktır.Çalışma arkadaşlarımız, güvenilir gıda üretmek için üç farklı lokasyondaki un fabrikamızda hijyen kural ve standartlarına en üst seviyede , eksiksiz bir şekilde uyarak tam kapasite üretim yapmaya devam ediyor.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831575BIST