***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 20:22
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusoy Un olarak, paydaşlarımıza verdiğimiz güvenilir gıda tedarikçisi olma sözümüzü tutuyoruz.
Küresel etkisini sürdüren COVID-19 pandemisinin ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasıyla operasyonlarımızı revize ettik.
Önceliğimiz çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığını korumak. Çalışanlarımız, onların aileleri ve tüm halkımız için otoritelerin belirlediği tüm tedbirleri hassasiyetle aldık.
Faaliyetlerimize aksatmadan devam edebilmek için dönüşümlü çalışmaya başladık. Tesislerimizde hijyen koşullarını en üst seviyeye çıkarttık.
Gayretimiz en temel gıda ihtiyaçlarından birini en güvenilir ve kesintisiz şekilde tüketicilere ulaştırmaktır.
Çalışma arkadaşlarımız, güvenilir gıda üretmek için üç farklı lokasyondaki un fabrikamızda hijyen kural ve standartlarına en üst seviyede , eksiksiz bir şekilde uyarak tam kapasite üretim yapmaya devam ediyor.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831575
BIST
18:0584.246
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -1.549,62
|Açılış
|: 83.044
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|Önceki Kapanış
|: 85.796
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En Düşük
82.528
18:056,5545
En Yüksek
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|: 6,5970
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|: 7,0520
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|Açılış
|: 327,82
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|Önceki Kapanış
|: 315,83
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329,96
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|14,52
|155.921.911
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.422.852
|% 10,00
|
|HUBVC
|13,64
|118.715.467
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.611.456
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|47.441
|% 10,00
|
|GRNYO
|0,90
|4.441.873
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|22.095
|% -10,00
|
|RALYH
|7,11
|2.091
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|114.375
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|8.561
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% -2,80
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% -3,38
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% -2,90
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% -9,87
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5399
|7,5777
|% -0,87
|
|Frank
|6,6405
|6,6805
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7422
|1,7509
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.553
|-0,52
|
|Altın Gr.
|328
|328
|11,99
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,24
|13,27
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,79
|2,80
|0,00
|
|B. Petrol
|27,54
|27,54
|0,05
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Endeks 84, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 7, 619.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 989, 001 adet işlem