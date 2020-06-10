***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2020 11:54
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.06.2020 tarih 2020/013 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile, şirketimizin %100 oranında hisselerine sahip olduğu bağlı ortaklığı Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.06.2020 tarihinde Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı N180/1 Tekkeköy Samsun adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının 7.gündem maddesi gereğince yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin olumlu oy kullanılmasına ve Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin 5.000.000,00 TL'ndan 25.000.000,00 TL'na yükseltilmesi için gerekli sermaye taahhüt ödemelerinin yasalar gereğince yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850467
BIST
13:11109.865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 628,49
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
13:116,7955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
13:117,7145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
13:11375,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,78
|Açılış
|: 375,36
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.090.191
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|793.993
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|3.745.949
|% 9,97
|
|AKCNS
|11,26
|58.881.568
|% 9,96
|
|DOAS
|12,15
|63.054.043
|% 9,95
|
|FORMT
|3,97
|737.467
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.410.381
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,72
|645.112
|% -8,99
|
|SALIX
|11,21
|216.442
|% -8,79
|
|BRMEN
|1,59
|17.863.599
|% -4,22
|
|EKGYO
|1,96
|926.010.463
|% 4,81
|
|ASELS
|32,24
|618.332.227
|% 1,90
|
|GARAN
|8,18
|454.679.317
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,50
|334.689.581
|% 7,91
|
|BIZIM
|19,04
|305.776.566
|% 5,66
|
|EKGYO
|1,96
|926.010.463
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,50
|334.689.581
|% 7,91
|
|IHLAS
|0,77
|119.842.907
|% 2,67
|
|ISGYO
|1,93
|265.243.366
|% 6,04
|
|KARSN
|2,05
|173.539.438
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6269
|8,6701
|% 0,06
|
|Frank
|7,1465
|7,1895
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8049
|1,8139
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|3,00
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.459
|3,40
|
|Tam
|2.503
|2.527
|-0,20
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|1,70
|
|Çeyrek
|611
|617
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,64
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,02
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|-0,88
|