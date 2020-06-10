***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.06.2020 tarih 2020/013 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile, şirketimizin %100 oranında hisselerine sahip olduğu bağlı ortaklığı Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.06.2020 tarihinde Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı N180/1 Tekkeköy Samsun adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının 7.gündem maddesi gereğince yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin olumlu oy kullanılmasına ve Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin 5.000.000,00 TL'ndan 25.000.000,00 TL'na yükseltilmesi için gerekli sermaye taahhüt ödemelerinin yasalar gereğince yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850467BIST