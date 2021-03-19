***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.03.2021 tarihinde %100 bağlı ortaklığımız olan Rolweg SA'nın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nin 18.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Mısır İthalatı ihalesinde vermiş olduğu 8.364.000 USD (61.642.000 Türk Lirası) teklifin ihale sonucunda en düşük teklif olduğu ve ihale sonucunun kesinleşmesinin kurumun onayına tabi olduğu tarafımızca açıklanmıştır. Tarafımıza bugün tebliğ edilen ihale sonuçlarına göre ihale kesinleşmiş olup Bağlı ortaklığımız Rolweg SA bünyesinde kalarak sonuçlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919208BIST