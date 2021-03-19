***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2021 10:56
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.03.2021 tarihinde %100 bağlı ortaklığımız olan Rolweg SA'nın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nin 18.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Mısır İthalatı ihalesinde vermiş olduğu 8.364.000 USD (61.642.000 Türk Lirası) teklifin ihale sonucunda en düşük teklif olduğu ve ihale sonucunun kesinleşmesinin kurumun onayına tabi olduğu tarafımızca açıklanmıştır. Tarafımıza bugün tebliğ edilen ihale sonuçlarına göre ihale kesinleşmiş olup Bağlı ortaklığımız Rolweg SA bünyesinde kalarak sonuçlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919208
BIST
15:491.525
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -25,68
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:497,2595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0631
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:498,6412
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0972
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:49405,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,00
|Açılış
|: 405,75
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:49
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.465.647
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.231.300
|% 9,96
|
|VESTL
|32,04
|691.867.884
|% 9,88
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|10.281.852
|% -9,97
|
|SANKO
|13,17
|106.577.846
|% -8,48
|
|CLEBI
|302,90
|460.945.778
|% -8,21
|
|MNDRS
|3,37
|147.334.698
|% -7,67
|
|YYAPI
|1,97
|38.696.263
|% -7,51
|
|FROTO
|214,60
|1.462.186.615
|% 1,23
|
|THYAO
|13,78
|1.114.568.905
|% -1,15
|
|GLYHO
|6,17
|839.664.523
|% -3,14
|
|GARAN
|8,87
|769.158.807
|% -1,88
|
|SISE
|7,67
|742.791.640
|% -2,04
|
|SKBNK
|1,30
|286.487.935
|% -2,99
|
|EKGYO
|2,09
|338.836.354
|% -3,69
|
|TSKB
|1,62
|260.562.847
|% -4,71
|
|GLYHO
|6,17
|839.664.523
|% -3,14
|
|ODAS
|3,75
|506.558.326
|% -6,72
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2553
|7,2595
|% -0,86
|
|Euro
|8,6329
|8,6412
|% -1,11
|
|Sterlin
|10,0456
|10,0959
|% -1,20
|
|Frank
|7,7679
|7,8147
|% -1,20
|
|Riyal
|1,9280
|1,9377
|% -0,93
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|2,26
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|2.702
|2.743
|-24,00
|
|Tam
|2.684
|2.754
|-25,96
|
|Yarım
|1.297
|1.332
|-12,56
|
|Çeyrek
|651
|666
|-6,28
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,93
|62,93
|-0,35
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:05KRONT
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 51.10 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 592 adet işlem
-
16:04ODAS
Yüzde -6.72 oranında düşüşle 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 320, 837 adet işlem
-
16:03SKTAS
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 5.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 658, 956 adet işlem
-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 63 kaybederek (% -1.75 ) 1, 326
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, TRILC, ARSAN, UMPAS