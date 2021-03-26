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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2021 17:22



***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         17.02.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında  Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.a.r.l'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ulusoy Un") tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelerin başlatılması ve alternatiflerin  değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Un ile Söke Un arasında bir gizlilik anlaşması imzalandığı ve çalışmalara başlandığı açıklanmıştı.
Yönetim Kurulu'muzun bugün yapmış olduğu toplantıda Söke Un A.Ş.'nin, şirketimiz faaliyetleriyle entegre edilmesi halinde, hammadde satın alma, finansman, üretim tekniği, pazarlama satış alanlarında şirketimizle sinerji oluşturarak Söke Un A.Ş.'de katma değer artışı sağlanabileceği değerlendirilmiştir.
Çalışmalarımızdaki hususlar ve değerleme raporu göz önünde bulundurularak 275.625.000,00 TL'lik sermaye değeri üzerinden bağlayıcılık içermeyen ilk teklifimizin Mediterra Capital Partners'a iletilmesine karar verilmiştir.
Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921110


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BJKAS 6,93 597.410.132 % 10,00  
PKENT 2.775,10 4.635.717 % 10,00  
UMPAS 2,42 1.257.362 % 10,00  
TRILC 45,82 33.959.264 % 9,99  
FENER 27,36 214.543.089 % 9,97  
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Cumhuriyet 2.955 3.000 13,00  
Tam 2.938 3.014 9,45  
Yarım 1.420 1.458 4,57  
Çeyrek 712 729 2,29  
Gümüş.Ons 25,02 25,05 -0,02  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 0,07  
B. Petrol 64,46 64,46 2,51  
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