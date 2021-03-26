***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 17:22
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.02.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.a.r.l'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ulusoy Un") tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelerin başlatılması ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Un ile Söke Un arasında bir gizlilik anlaşması imzalandığı ve çalışmalara başlandığı açıklanmıştı.
Yönetim Kurulu'muzun bugün yapmış olduğu toplantıda Söke Un A.Ş.'nin, şirketimiz faaliyetleriyle entegre edilmesi halinde, hammadde satın alma, finansman, üretim tekniği, pazarlama satış alanlarında şirketimizle sinerji oluşturarak Söke Un A.Ş.'de katma değer artışı sağlanabileceği değerlendirilmiştir.
Çalışmalarımızdaki hususlar ve değerleme raporu göz önünde bulundurularak 275.625.000,00 TL'lik sermaye değeri üzerinden bağlayıcılık içermeyen ilk teklifimizin Mediterra Capital Partners'a iletilmesine karar verilmiştir.
Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921110
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
|: 1.394
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1.412
En Düşük
1.359
18:058,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1129
|Açılış
|: 7,9900
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|Önceki Kapanış
|: 7,9250
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8,0949
En Düşük
7,9153
18:059,5349
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,1793
|Açılış
|: 9,4300
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|Önceki Kapanış
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9,5500
En Düşük
9,3140
18:05447,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,26
|Açılış
|: 447,73
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|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,71
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0507
|8,0524
|% 1,42
|
|Euro
|9,5059
|9,5349
|% 1,92
|
|Sterlin
|11,0487
|11,1041
|% 1,71
|
|Frank
|8,5175
|8,5688
|% 1,34
|
|Riyal
|2,1357
|2,1464
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|6,18
|
|Altın Gr.
|448
|448
|7,16
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|64,46
|64,46
|2,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
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17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
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17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194