***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarında borsamızda bugün yaşanan fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yatırımcı ilişkileri departmanımıza gelen yoğun talepler nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur. 15.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen özel durum açıklaması kapsamında, şirketimiz ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere %126 oranında artırılarak 190.470.000,00 TL'na çıkartılması için Sermaye Piyasa Kurulu'na başvuru yapıldığı bildirilmiştir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı beklenmektedir.26.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirilen özel durum açıklaması kapsamında, Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin alınması ile ilgili bağlayıcı olmayan teklif verildiği bildirilmiştir. Bağlayıcı olmayan teklif süreci devam etmekte olup, karşı tarafın cevabı beklenmektedir. Yukarıda belirtilen konularla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu‘na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922234BIST