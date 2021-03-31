***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 17:09
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarında borsamızda bugün yaşanan fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yatırımcı ilişkileri departmanımıza gelen yoğun talepler nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur. 15.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen özel durum açıklaması kapsamında, şirketimiz ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere %126 oranında artırılarak 190.470.000,00 TL'na çıkartılması için Sermaye Piyasa Kurulu'na başvuru yapıldığı bildirilmiştir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı beklenmektedir.
26.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirilen özel durum açıklaması kapsamında, Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin alınması ile ilgili bağlayıcı olmayan teklif verildiği bildirilmiştir. Bağlayıcı olmayan teklif süreci devam etmekte olup, karşı tarafın cevabı beklenmektedir. Yukarıda belirtilen konularla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu‘na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922234
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0778
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0432
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,6805
18:05453,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,53
|Açılış
|: 453,86
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|LINK
|40,70
|32.143.180
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2416
|8,2455
|% -0,93
|
|Euro
|9,7087
|9,7311
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,3623
|11,4193
|% -0,45
|
|Frank
|8,7333
|8,7860
|% -0,84
|
|Riyal
|2,1942
|2,2052
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|24,90
|
|Altın Gr.
|454
|454
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203