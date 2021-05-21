***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.04.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasıyla Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.A.R.L.'nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Söke Un") hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ ("Ulusoy Un") tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi hususunda vermiş olduğumuz bağlayıcı olmayan teklifin kabul edildiği ve detaylı inceleme sürecine davet edildiğimiz Mediterra Capital Partners tarafından şirketimize bildirilmiş ve kesin teklif öncesi son aşama olan mali ve hukuki incelemelerin (due diligence) başlatılmasına ve ivedilikle tamamlanmasına şirketimizce karar verilmişti.Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda mali ve hukuki inceleme sonucunda raporlarını ileten KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş ve Çalışkan Okan Toker Hukuk Bürosu ile Şirket Değerleme raporunu paylaşan Pragma Finansal Danışmanlık A.Ş 'nin analizlerini ve şirketimizin ilgili komitelerinin çalışmalarını değerlendirmiştir. Toplantı sonucunda Nihai teklifimiz Mediterra Capital Partners'a iletilmiştir.Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937269BIST