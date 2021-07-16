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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.07.2021 17:24



***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Bağlı Ortaklığımız Rolweg SA CEO pozisyonunda çalışmakta olan Swithun Still görevinden ayrılmış olup yerine vekaleten Sayın Begüm Dak Sever atanmıştır. 
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951525


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