***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2021 14:38
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (Söke Un AŞ) paylarının satın alınması amacıyla 13.08.2021 tarihinde Mediterra Capital Partners'a vermiş olduğumuz revize teklifimize istinaden Söke Un A.Ş hakim ortağı olan ve Mediterra Capital Partners kontrolündeki Moms Kitchen International S.a.r.l ile şirketimiz arasında 30.11.2021 tarihine kadar satın alma konusunda münhasırlık içeren niyet mektubu (term sheet) 06.10.2021 tarihinde imzalanmıştır.
Mediterra Capital Partners ile şirketimiz arasında bir süredir devam etmekte olan Söke Un A.Ş paylarının şirketimizce satın alınmasına dair görüşmeler neticesinde, işlemin gerçekleşeceği fiyat aralığı tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat aralığında kalmak kaydıyla, söz konusu satın alıma ilişkin ödeme, fiyat ve diğer koşullarının kesinleştirilmesi amacıyla hisse alım satım sözleşmesi müzakerelerine başlanmasına karar verilmiştir.
Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967409
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
18:058,8929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
18:0510,2723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0204
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2492
18:05502,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,69
|Açılış
|: 502,35
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,09
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|15,84
|3.866.623
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.181.380
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.050.185
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.953.385
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.935.567
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.575.753
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,08
|53.292.324
|% -7,56
|
|RALYH
|4,18
|4.136.798
|% -7,32
|
|MARTI
|1,41
|31.726.449
|% -7,24
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.957.634
|% -1,57
|
|THYAO
|13,71
|933.402.493
|% -2,35
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.252
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% -1,65
|
|KRDMD
|6,11
|805.423.920
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8901
|8,8931
|% 0,28
|
|Euro
|10,2606
|10,2685
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,0185
|12,0787
|% -0,21
|
|Frank
|9,5314
|9,5888
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3635
|2,3754
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-0,93
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,08
|81,08
|-1,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KTSKR, NUGYO
-
17:55
PAMEL, MERIT, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında