***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSöke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (Söke Un AŞ) paylarının satın alınması amacıyla 13.08.2021 tarihinde Mediterra Capital Partners'a vermiş olduğumuz revize teklifimize istinaden Söke Un A.Ş hakim ortağı olan ve Mediterra Capital Partners kontrolündeki Moms Kitchen International S.a.r.l ile şirketimiz arasında 30.11.2021 tarihine kadar satın alma konusunda münhasırlık içeren niyet mektubu (term sheet) 06.10.2021 tarihinde imzalanmıştır.Mediterra Capital Partners ile şirketimiz arasında bir süredir devam etmekte olan Söke Un A.Ş paylarının şirketimizce satın alınmasına dair görüşmeler neticesinde, işlemin gerçekleşeceği fiyat aralığı tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat aralığında kalmak kaydıyla, söz konusu satın alıma ilişkin ödeme, fiyat ve diğer koşullarının kesinleştirilmesi amacıyla hisse alım satım sözleşmesi müzakerelerine başlanmasına karar verilmiştir.Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967409BIST