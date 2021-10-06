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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.10.2021 14:38



***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (Söke Un AŞ) paylarının satın alınması amacıyla 13.08.2021 tarihinde Mediterra Capital Partners'a vermiş olduğumuz revize teklifimize istinaden Söke Un A.Ş hakim ortağı olan ve Mediterra Capital Partners kontrolündeki Moms Kitchen International S.a.r.l ile şirketimiz arasında 30.11.2021 tarihine kadar satın alma konusunda münhasırlık içeren niyet mektubu (term sheet) 06.10.2021 tarihinde imzalanmıştır. 
Mediterra Capital Partners ile şirketimiz arasında bir süredir devam etmekte olan Söke Un A.Ş paylarının şirketimizce satın alınmasına dair görüşmeler neticesinde, işlemin gerçekleşeceği fiyat aralığı tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat aralığında kalmak kaydıyla, söz konusu satın alıma ilişkin ödeme, fiyat ve diğer koşullarının kesinleştirilmesi amacıyla hisse alım satım sözleşmesi müzakerelerine başlanmasına karar verilmiştir.
Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967409


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Tam 3.314 3.397 24,71  
Yarım 1.602 1.643 11,95  
Çeyrek 803 822 5,98  
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Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,05  
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