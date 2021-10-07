***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2021 17:43
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.10.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasına ek olarak yatırımcılardan gelen sorular nedeniyle Mediterra Capital Partners ile imzalanan niyet mektubu hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılma gerekliliği doğmuştur.
Mediterra Capital Partners ile Söke Un A.Ş paylarının şirketimizce satın alınmasına dair görüşmeler neticesinde, işlemin gerçekleşeceği fiyat 139.000.000 TL – 160.000.000 TL aralığı olarak tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat aralığında kalmak kaydıyla, söz konusu satın alıma ilişkin ödeme, fiyat ve diğer koşulların kesinleştirilmesi amacıyla hisse alım satım sözleşmesi müzakerelerine başlanmasına karar verilmiş ve görüşmelerin 30.11.2021 tarihine kadar sonuçlandırılması hedeflenmektedir.
Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968122
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
18:058,8731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
18:0510,2881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0156
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
18:05501,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,88
|Açılış
|: 501,94
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|3,30
|1.037.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,49
|28.227.372
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.534.141
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.337.842
|% 10,00
|
|SEYKM
|16,20
|7.625.912
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.295.479
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.869.785
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|406.281.071
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.510.149
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 2,99
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 3,45
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 5,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8716
|8,8731
|% 0,03
|
|Euro
|10,2786
|10,2881
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0528
|12,1133
|% 0,31
|
|Frank
|9,5276
|9,5850
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3596
|2,3714
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-4,16
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ERSU
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 238, 240 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 01 artarak (% 2.08 ) 1, 226
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, YUNSA, DOBUR, KUYAS, MERIT, OZBAL, SODSN, NUGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, SEYKM, KERVN, KTSKR, PAMEL, DZGYO
-
17:56
CRFSA, SODSN, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında