***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.10.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasına ek olarak yatırımcılardan gelen sorular nedeniyle Mediterra Capital Partners ile imzalanan niyet mektubu hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılma gerekliliği doğmuştur.Mediterra Capital Partners ile Söke Un A.Ş paylarının şirketimizce satın alınmasına dair görüşmeler neticesinde, işlemin gerçekleşeceği fiyat 139.000.000 TL – 160.000.000 TL aralığı olarak tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat aralığında kalmak kaydıyla, söz konusu satın alıma ilişkin ödeme, fiyat ve diğer koşulların kesinleştirilmesi amacıyla hisse alım satım sözleşmesi müzakerelerine başlanmasına karar verilmiş ve görüşmelerin 30.11.2021 tarihine kadar sonuçlandırılması hedeflenmektedir.Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968122BIST