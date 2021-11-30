***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 07:46
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 11.01.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan duyuruda, Rekabet Kurumu tarafından 07.01.2021 tarihli ve 21-01/18-8 sayılı karar ile şirketimiz aleyhine düzenlenen idari para cezasına karşı Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılacağı bildirilmişti. Söz konusu idari para cezasına ilişkin 29.11.2021 tarihinde Ankara İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980176
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
0
En Düşük
0
18:0512,7919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0244
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,9085
En Düşük
12,6998
18:0514,5426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0737
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,6058
En Düşük
14,2915
18:05741,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 6,77
|Açılış
|: 741,77
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
744,46
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 0,00
|
|ISSEN
|10,51
|16.427.960
|% 0,00
|
|HEKTS
|11,73
|418.035.454
|% 0,00
|
|GUBRF
|79,00
|371.527.473
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,77
|26.577.982
|% 0,00
|
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 0,00
|
|ISSEN
|10,51
|16.427.960
|% 0,00
|
|HEKTS
|11,73
|418.035.454
|% 0,00
|
|GUBRF
|79,00
|371.527.473
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,77
|26.577.982
|% 0,00
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 0,00
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 0,00
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% 0,00
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 0,00
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 0,00
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% 0,00
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% 0,00
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7617
|12,7933
|% -0,18
|
|Euro
|14,4569
|14,5012
|% 0,22
|
|Sterlin
|17,0840
|17,1697
|% 0,52
|
|Frank
|13,9172
|14,0011
|% 0,72
|
|Riyal
|3,4214
|3,4386
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|9,18
|
|Altın Gr.
|744
|744
|8,91
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,49
|9,51
|0,08
|
|B. Petrol
|71,72
|71,72
|-1,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSA
Yüzde 6.68 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 968 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 95 artarak (% 1.93 ) 1, 951
-
17:58XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 26, 502.00 milyon TL de
-
17:56ASELS
Yüzde 8.51 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 628, 655 adet işlem
-
17:55KRGYO
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 792, 434 adet işlem