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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2021 07:46
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizce 11.01.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan duyuruda, Rekabet Kurumu tarafından 07.01.2021 tarihli ve 21-01/18-8 sayılı karar ile şirketimiz aleyhine düzenlenen idari para cezasına karşı Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılacağı bildirilmişti. Söz konusu idari para cezasına ilişkin 29.11.2021 tarihinde Ankara İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980176


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Cumhuriyet 4.832 4.905 151,00  
Tam 4.806 4.932 153,83  
Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,76 22,79 -0,08  
Gümüş Gr. 9,49 9,51 0,08  
B. Petrol 71,72 71,72 -1,50  
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