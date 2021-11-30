***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce 11.01.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan duyuruda, Rekabet Kurumu tarafından 07.01.2021 tarihli ve 21-01/18-8 sayılı karar ile şirketimiz aleyhine düzenlenen idari para cezasına karşı Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılacağı bildirilmişti. Söz konusu idari para cezasına ilişkin 29.11.2021 tarihinde Ankara İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980176BIST