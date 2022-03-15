***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar50. Yıl üretim tesisimizin mevcut 1200 ton/gün kapasitesine ek olarak 600 ton/gün kapasiteli 3. faz çalışması şirketimiz ürün çeşitliliği konusunda üretim esnekliği yaratabilmek amacıyla, 600 ton/gün tek ünite yerine 350 ton/gün ve 250 ton/gün iki ünite olarak revize edilmiş ve 350 ton/gün kapasiteli yeni üretim ünitesi 15.03.2022 (Bugün) itibariyle devreye alınmış, tesisin günlük kapasitesi 1.550 ton/gün'e yükselmiştir. Ayrıca halen çalışmalarını sürdürdüğümüz 250 ton/gün kapasiteli 4. üretim ünitemizin de 2022 yılı 3. Çeyreği içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010710BIST