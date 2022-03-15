***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2022 18:30
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
50. Yıl üretim tesisimizin mevcut 1200 ton/gün kapasitesine ek olarak 600 ton/gün kapasiteli 3. faz çalışması şirketimiz ürün çeşitliliği konusunda üretim esnekliği yaratabilmek amacıyla, 600 ton/gün tek ünite yerine 350 ton/gün ve 250 ton/gün iki ünite olarak revize edilmiş ve 350 ton/gün kapasiteli yeni üretim ünitesi 15.03.2022 (Bugün) itibariyle devreye alınmış, tesisin günlük kapasitesi 1.550 ton/gün'e yükselmiştir. Ayrıca halen çalışmalarını sürdürdüğümüz 250 ton/gün kapasiteli 4. üretim ünitemizin de 2022 yılı 3. Çeyreği içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010710
BIST
17:592.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,10
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:5914,6921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0878
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:5916,1331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0552
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:59909,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -18,19
|Açılış
|: 909,72
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OZRDN
|7,04
|6.998.933
|% 10,00
|
|PKENT
|397,20
|32.770.431
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,29
|805.040
|% 10,00
|
|POLTK
|599,80
|9.180.617
|% 9,99
|
|PENTA
|334,80
|49.270.964
|% 9,99
|
|EDATA
|18,90
|11.077.735
|% -10,00
|
|ORCAY
|25,66
|100.458.021
|% -9,96
|
|GRSEL
|8,89
|411.693.976
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|12.155.266
|% -9,85
|
|KAPLM
|55,00
|1.299.441
|% -9,09
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|KRDMD
|14,43
|2.432.760.108
|% -2,37
|
|FROTO
|273,20
|2.245.840.382
|% 1,86
|
|GARAN
|11,87
|1.875.474.593
|% 0,08
|
|EREGL
|34,22
|1.667.729.847
|% -0,52
|
|YKBNK
|3,82
|1.011.492.069
|% 1,87
|
|KARSN
|4,12
|933.041.818
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,29
|721.656.965
|% -1,20
|
|ODAS
|1,56
|302.323.911
|% 1,30
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6851
|14,6921
|% -0,59
|
|Euro
|15,9580
|16,1331
|% -0,34
|
|Sterlin
|19,0935
|19,1893
|% -0,42
|
|Frank
|15,5387
|15,6323
|% -0,98
|
|Riyal
|3,9075
|3,9271
|% -0,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-29,66
|
|Altın Gr.
|909
|910
|-18,28
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,68
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866