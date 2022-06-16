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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.06.2022 18:44
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 50. Yıl üretim tesisimizin 4. ünitesi 16.06.2022 tarihinde devreye alınarak, projemizin üretim hatları tamamlanmıştır. 4. Ünite açılışı öncesinde gerçekleştirilen üretim hattı revizyon işlemleri sonucunda, eş zamanlı olarak 1. Ünite kapasitemiz 700 ton/gün'e, 2. Ünite kapasitemiz 700 ton/gün'e, 3. Ünite kapasitemiz 395 ton/gün'e yükseltilmiş, yeni açılan 4. ünitemiz ise 290 ton/gün kapasite ile üretime başlamıştır.  Buna göre 50.Yıl üretim tesisimizin toplam üretim kapasitesi 2.085 ton/güne yükselmiştir.
Son ünitenin devreye alınması ve revizyonlarla kapasitenin artırılmış olması nedeni ile üretimin Samsun'da tek noktada daha verimli devam ettirilmesi amacıyla, 500 ton/gün kapasiteli Samsun Merkez Üretim tesislerimizde üretim faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. Çorlu Tekirdağ üretim tesislerinde 400 ton/gün kapasite ile üretim faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Bu işlemler öncesi 2.450 ton/gün olan üretim kapasitesi, işlemler sonrasında 2.485 ton/gün olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037796


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