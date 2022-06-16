***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 18:44
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 50. Yıl üretim tesisimizin 4. ünitesi 16.06.2022 tarihinde devreye alınarak, projemizin üretim hatları tamamlanmıştır. 4. Ünite açılışı öncesinde gerçekleştirilen üretim hattı revizyon işlemleri sonucunda, eş zamanlı olarak 1. Ünite kapasitemiz 700 ton/gün'e, 2. Ünite kapasitemiz 700 ton/gün'e, 3. Ünite kapasitemiz 395 ton/gün'e yükseltilmiş, yeni açılan 4. ünitemiz ise 290 ton/gün kapasite ile üretime başlamıştır. Buna göre 50.Yıl üretim tesisimizin toplam üretim kapasitesi 2.085 ton/güne yükselmiştir.
Son ünitenin devreye alınması ve revizyonlarla kapasitenin artırılmış olması nedeni ile üretimin Samsun'da tek noktada daha verimli devam ettirilmesi amacıyla, 500 ton/gün kapasiteli Samsun Merkez Üretim tesislerimizde üretim faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. Çorlu Tekirdağ üretim tesislerinde 400 ton/gün kapasite ile üretim faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Bu işlemler öncesi 2.450 ton/gün olan üretim kapasitesi, işlemler sonrasında 2.485 ton/gün olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037796
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
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17,3377
En Düşük
17,2421
17:5918,1749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1003
|Açılış
|: 18,1200
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|Önceki Kapanış
|: 18,0800
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18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.024,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,96
|Açılış
|: 1.024,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3116
|17,3255
|% 0,16
|
|Euro
|18,1288
|18,1783
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,0495
|21,1551
|% -1,20
|
|Frank
|17,7549
|17,8619
|% -0,40
|
|Riyal
|4,6026
|4,6257
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-16,95
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-8,00
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.787
|6.908
|-58,00
|
|Yarım
|3.332
|3.379
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,65
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|113
|113
|-6,68
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Seans Raporu
17:59
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17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
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17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
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Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
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17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem