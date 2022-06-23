***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 19:18
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin Ankara'da bulunan üretim tesisi yapılan sözleşme gereği kiralık olarak kullanılmakta idi. Söz konusu tesis 22.06.2022 tarihinde Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından satın alınmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039007
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3858
En Düşük
17,3014
18:0518,2776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0525
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.022,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.022,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3445
|17,3516
|% 0,07
|
|Euro
|18,2168
|18,2690
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,1484
|21,2544
|% -0,14
|
|Frank
|17,9833
|18,0916
|% 0,19
|
|Riyal
|4,6074
|4,6305
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,00
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.774
|6.898
|-20,00
|
|Yarım
|3.325
|3.374
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.686
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,24
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ETYAT
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 506 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 45 kaybederek (% -1.28 ) 2, 276
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, MAKIM, NTGAZ, LIDFA, VKING
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17:57
MAKIM, ATSYH, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
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