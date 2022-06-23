***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin Ankara'da bulunan üretim tesisi yapılan sözleşme gereği kiralık olarak kullanılmakta idi. Söz konusu tesis 22.06.2022 tarihinde Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından satın alınmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039007BIST