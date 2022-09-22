***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 Bağlı ortaklığı olan Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak 22.09.2022 tarihinde QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064663BIST