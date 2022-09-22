***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2022 14:33
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 Bağlı ortaklığı olan Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak 22.09.2022 tarihinde QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064663
BIST
15:183.306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 60,54
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.308
En Düşük
3.237
15:1818,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0430
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:1818,1916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1626
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:18988,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,29
|Açılış
|: 989,65
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:16
|KMPUR
|49,72
|115.804.264
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.510.926
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.528.155
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.151.402
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.132.036
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|116.643.295
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|86.678.530
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|339.642.927
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|54.862.728
|% -9,78
|
|THYAO
|70,55
|2.576.142.779
|% 1,15
|
|EKGYO
|4,04
|2.480.806.438
|% 3,59
|
|SISE
|27,58
|1.960.042.165
|% 2,68
|
|YKBNK
|7,19
|1.819.981.122
|% 2,86
|
|AKBNK
|11,71
|1.720.003.305
|% 1,65
|
|EKGYO
|4,04
|2.480.806.438
|% 3,59
|
|YKBNK
|7,19
|1.819.981.122
|% 2,86
|
|ZOREN
|4,18
|893.493.311
|% 5,56
|
|ISCTR
|8,15
|1.555.993.629
|% 2,77
|
|AKBNK
|11,71
|1.720.003.305
|% 1,65
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3578
|18,3714
|% 0,24
|
|Euro
|18,1769
|18,2049
|% 0,98
|
|Sterlin
|20,7262
|20,8302
|% 0,63
|
|Frank
|18,6675
|18,7799
|% -1,18
|
|Riyal
|4,8676
|4,8920
|% 0,22
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|1,49
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.743
|-16,00
|
|Tam
|6.678
|6.762
|-34,00
|
|Yarım
|3.254
|3.302
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,71
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,06
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|1,23
|