***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 17:57
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2019-11.01.2021-30.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.06.2019, 11.01.2021 ve 30.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden Rekabet Kurulu tarafından 07.01.2021 tarih ve 21-01/18-8 sayılı karar ile şirketimiz aleyhine düzenlenen idari para cezasına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davamızın reddedilmesine yönelik 31.10.2022 tarih ve E. 2022/232, K. 2022/2335 sayılı karar tarafımıza tebliğ edilmiştir. Şirketimiz söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvuracaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080938
BIST
17:464.519
En Yüksek
|Değişim
|: -3,21%
|| -149,63
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:4618,6172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:4619,2628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0702
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:461.053,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,91
|Açılış
|: 1.053,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:44
|MEGAP
|6,49
|71.613.267
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.613.267
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.280.335
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|137.590.783
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|57.004.052
|% 9,99
|
|ELITE
|46,62
|61.343.520
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.330.690
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.837.385
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|199.325.244
|% -9,99
|
|SASA
|167,70
|1.334.447.327
|% -9,98
|
|THYAO
|106,80
|11.696.010.837
|% 2,10
|
|EREGL
|36,96
|7.000.355.515
|% -0,22
|
|ASELS
|40,70
|6.115.282.445
|% 2,16
|
|KONTR
|194,10
|4.455.849.013
|% -9,97
|
|KOZAL
|263,60
|3.629.875.078
|% 7,55
|
|EKGYO
|5,42
|2.096.247.048
|% -1,99
|
|ALBRK
|3,15
|1.122.569.940
|% 2,27
|
|VAKBN
|9,27
|3.468.763.546
|% -9,91
|
|YKBNK
|10,30
|3.576.149.126
|% -6,11
|
|HALKB
|9,26
|3.271.729.166
|% -9,92
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6084
|18,6170
|% 0,15
|
|Euro
|19,2480
|19,2652
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,9131
|22,0230
|% -0,79
|
|Frank
|19,4889
|19,6063
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9367
|4,9615
|% 0,14
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-14,36
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-6,74
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.009
|7.126
|-36,00
|
|Yarım
|3.404
|3.484
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.741
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,88
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|-0,29
|
|B. Petrol
|91,78
|91,78
|-1,08
|
Seans Raporu
17:44
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17:58
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