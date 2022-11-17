***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2019-11.01.2021-30.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.06.2019, 11.01.2021 ve 30.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden Rekabet Kurulu tarafından 07.01.2021 tarih ve 21-01/18-8 sayılı karar ile şirketimiz aleyhine düzenlenen idari para cezasına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davamızın reddedilmesine yönelik 31.10.2022 tarih ve E. 2022/232, K. 2022/2335 sayılı karar tarafımıza tebliğ edilmiştir. Şirketimiz söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvuracaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080938BIST