***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
01.07.2021 19:40
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C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.07.2021 10.000 0,005 4,75 190.000 -
Ek Açıklamalar
30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 01.07.2021 tarihinde 4.72-4.75 fiyatları arasında toplam 200.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
Saygılarımızla
Eklenen Dokümanlar
EK: 1 30 06 2021 Payların Geri Alınması YKK.pdf - Geri Alım Programı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945571
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 16,44
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.373
En Düşük
1.358
18:058,6651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0339
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6415
18:0510,2996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0273
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2716
18:05494,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,45
|Açılış
|: 494,72
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
492,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.976.649
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.332.027
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.762.378
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|231.123.586
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.433.382
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|824.159
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.181.186
|% -9,91
|
|OZRDN
|9,45
|5.717.500
|% -8,78
|
|IDGYO
|5,37
|7.722.487
|% -8,67
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|SASA
|27,68
|474.851.284
|% 1,84
|
|KOZAL
|118,50
|426.070.091
|% 1,20
|
|ERBOS
|127,00
|354.895.786
|% -2,46
|
|EKGYO
|1,89
|287.363.705
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 1,39
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6633
|8,6651
|% -0,39
|
|Euro
|10,2931
|10,2996
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,8895
|11,9492
|% -0,90
|
|Frank
|9,3240
|9,3801
|% -0,44
|
|Riyal
|2,3035
|2,3151
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,55
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|1,43
|