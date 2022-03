***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2022Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 YılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 5.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.02.2022 01.02.2023 5.000.000 2,62Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarC Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 20.000 0,01 6,53 0 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 55.000 0,029 6,54 20.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 90.000 0,047 6,55 75.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 25.000 0,013 6,56 165.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 25.000 0,013 6,57 190.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 10.000 0,005 6,58 215.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 35.000 0,018 6,59 225.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,58 260.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,59 270.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,6 280.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 40.000 0,021 6,61 290.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 30.000 0,016 6,62 330.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,63 360.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,64 370.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 30.000 0,016 6,65 380.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,67 410.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 20.000 0,01 6,68 420.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 30.000 0,016 6,69 440.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,7 470.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 4.296 0,002 6,62 480.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 20.000 0,01 6,63 484.296 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 20.000 0,01 6,64 504.296 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 20.000 0,01 6,65 524.296 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 20.000 0,01 6,66 544.296 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.02.2022 3.721 0,002 6,57 564.296 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.02.2022 10.000 0,005 6,58 568.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.02.2022 10.000 0,005 6,59 578.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.02.2022 10.000 0,005 6,6 588.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.02.2022 10.000 0,005 6,61 598.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 40.000 0,021 6,68 608.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 10.000 0,005 6,69 648.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 10.000 0,005 6,73 658.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 10.000 0,005 6,74 668.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 10.000 0,005 6,75 678.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 20.000 0,01 6,76 688.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 45.000 0,024 6,78 708.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 20.000 0,01 6,79 753.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 45.000 0,024 6,8 773.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.02.2022 10.000 0,005 6,82 818.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.02.2022 20.000 0,01 6,68 828.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.02.2022 33.721 0,02 6,69 848.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.02.2022 96.279 0,05 6,7 881.738 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.02.2022 10.000 0,005 6,72 978.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.02.2022 20.000 0,01 6,73 988.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.02.2022 35.000 0,02 6,74 1.008.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 09.02.2022 50.000 0,03 6,75 1.043.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.02.2022 10.000 0,005 6,64 1.093.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.02.2022 40.000 0,02 6,65 1.103.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.02.2022 20.000 0,01 6,66 1.143.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.02.2022 10.000 0,005 6,67 1.163.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.02.2022 20.000 0,01 6,68 1.173.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.02.2022 10.000 0,005 6,59 1.193.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.02.2022 30.000 0,016 6,6 1.203.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.02.2022 20.000 0,01 6,61 1.233.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.02.2022 30.000 0,016 6,62 1.253.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.02.2022 20.000 0,01 6,63 1.283.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 6.297 0,003 6,37 1.303.017 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,4 1.309.314 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,41 1.319.314 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,42 1.329.314 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,43 1.339.314 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,46 1.349.314 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,47 1.359.314 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,48 1.369.314 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.02.2022 10.000 0,005 6,49 1.379.314 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.02.2022 10.016 0,005 6,47 1.389.314 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.02.2022 19.984 0,01 6,48 1.399.330 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.02.2022 20.000 0,01 6,49 1.419.314 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.02.2022 30.000 0,016 6,5 1.439.314 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 15.02.2022 10.000 0,005 6,51 1.469.314 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.02.2022 14.542 0,008 6,45 1.479.314 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.02.2022 25.000 0,013 6,46 1.493.856 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.02.2022 25.000 0,013 6,47 1.518.856 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.02.2022 15.000 0,008 6,48 1.543.856 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.02.2022 20.000 0,01 6,35 1.558.856 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.02.2022 30.000 0,016 6,36 1.578.856 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 17.02.2022 20.000 0,01 6,37 1.608.856 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.02.2022 156 0 6,27 1.628.856 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.02.2022 30.000 0,016 6,35 1.629.012 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.02.2022 45.000 0,024 6,36 1.659.012 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.02.2022 45.000 0,024 6,37 1.704.012 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.02.2022 45.000 0,024 6,38 1.749.012 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.02.2022 20.000 0,01 6,39 1.794.012 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 21.02.2022 45.000 0,024 6,4 1.814.012 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 22.02.2022 18.577 0,01 6,18 1.859.012 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.02.2022 10.000 0,005 6,2 1.877.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.02.2022 10.000 0,005 6,21 1.887.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 23.02.2022 10.000 0,005 6,22 1.897.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,36 1.907.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,37 1.917.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,39 1.927.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,4 1.937.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,45 1.947.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,47 1.957.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,48 1.967.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 24.02.2022 10.000 0,005 6,49 1.977.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 25.02.2022 20.000 0,01 6,3 1.987.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.03.2022 10.000 0,005 6,77 2.007.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.03.2022 10.000 0,005 6,78 2.017.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.03.2022 10.000 0,005 6,79 2.027.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.03.2022 10.000 0,005 6,8 2.037.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.03.2022 10.000 0,005 6,81 2.047.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.03.2022 10.000 0,005 6,84 2.057.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.03.2022 20.000 0,01 6,85 2.067.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2022 10.000 0,005 6,71 2.087.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2022 10.000 0,005 6,72 2.097.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2022 20.000 0,01 6,73 2.107.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.03.2022 20.000 0,01 6,74 2.127.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2022 10.000 0,005 7,99 2.147.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2022 10.000 0,005 8 2.157.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 07.03.2022 10.000 0,005 8,01 2.167.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2022 10.000 0,005 7,97 2.177.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2022 10.000 0,005 8,02 2.187.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2022 10.000 0,005 8,03 2.197.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 08.03.2022 10.000 0,005 8,04 2.207.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.03.2022 10.000 0,005 8,98 2.217.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.03.2022 10.000 0,005 8,99 2.227.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.03.2022 10.000 0,005 9 2.237.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.03.2022 10.000 0,005 9,01 2.247.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 10.03.2022 10.000 0,005 9,02 2.257.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.03.2022 2.338 0,001 8,81 2.267.589 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 11.03.2022 10.000 0,005 8,82 2.269.927 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2022 10.000 0,005 8,91 2.279.927 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2022 20.000 0,01 8,92 2.289.927 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2022 20.000 0,01 8,93 2.309.927 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 14.03.2022 10.000 0,005 8,94 2.329.927 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.03.2022 10.000 0,005 9,05 2.339.927 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.03.2022 10.000 0,005 9,06 2.349.927 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.03.2022 10.000 0,005 9,07 2.359.927 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.03.2022 10.000 0,005 9,08 2.369.927 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 16.03.2022 10.000 0,005 9,09 2.379.927 -Ek Açıklamalar01.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 16.03.2022 tarihinde 9,05-9,09 fiyat aralığından toplam 50.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.SaygılarımızlaEklenen DokümanlarEK: 1 01.02.2022 Pay Alımı YKK.pdf - Geri Alım Programıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010923BIST