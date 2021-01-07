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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.01.2021 12:49



***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırım tutarının sehven hatalı girilmesi nedeniyle tekrar düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 84.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 190.970.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 9.750.000 4.837.500,000 49,61538 7.447.500,000 76,38461 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 6.500.000 3.225.000,000 49,61538 4.965.000,000 76,38461 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 Hamiline
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 68.250.000 33.862.500,000 49,61538 52.132.500,000 76,38461 C Grubu C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 84.500.000 41.925.000,000 49,61538 64.545.000,000 76,38461

İç Kaynakların Detayı :
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 41.925.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.02.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 05.01.2021 tarihli toplantısında, 84.500.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayemizin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere %126 oranında artırılarak 190.470.000,00 TL'na çıkartılması için Seri VII.128-1 nolu Pay Tebliği'nin 16.maddesinin 6.fıkrası gereğince 02.02.2021 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897706


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