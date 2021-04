***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç Tarihi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 422.500.000Mevcut Sermaye (TL) 84.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 190.970.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 9.750.000 12.285.000,000 126,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 HamilineB Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 6.500.000 8.190.000,000 126,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 HamilineC Grubu, ULUUN, TREULSY00014 68.250.000 85.995.000,000 126,00000 C Grubu C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 84.500.000 106.470.000,000 126,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 08.04.2021İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 41.925.000Diğer Kar Yedekleri (TL) 64.545.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.02.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.02.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 15.02.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 01.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 12.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 09.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYönetim kurulumuzun 05.01.2021 tarihli toplantısında, 84.500.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayemizin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere %126 oranında artırılarak 190.470.000,00 TL'na çıkartılması için Seri VII.128-1 nolu Pay Tebliği'nin 16.maddesinin 6.fıkrası gereğince 02.02.2021 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiş ve 15.02.2021 tarihi itibariyle SPK başvurusu yapılmıştı.Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı 01.04.2021 Tarih ve 2021/17 haftalık bültende, söz konusu bedelsiz (iç kaynaklardan) sermaye artışına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu ilan edilmişti.Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgli hak kullanım sürecine 08.04.2021 tarihinde başlanacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 Ulusoy Un Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Ulusoy Un Onaylı Tadil Metni-1.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924164BIST