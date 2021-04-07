***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.04.2021 12:55
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç Tarihi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 422.500.000
Mevcut Sermaye (TL) 84.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 190.970.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 9.750.000 12.285.000,000 126,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 6.500.000 8.190.000,000 126,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 Hamiline
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 68.250.000 85.995.000,000 126,00000 C Grubu C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 84.500.000 106.470.000,000 126,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 08.04.2021
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 41.925.000
Diğer Kar Yedekleri (TL) 64.545.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.02.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.02.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 15.02.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 01.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 12.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 09.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 05.01.2021 tarihli toplantısında, 84.500.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayemizin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere %126 oranında artırılarak 190.470.000,00 TL'na çıkartılması için Seri VII.128-1 nolu Pay Tebliği'nin 16.maddesinin 6.fıkrası gereğince 02.02.2021 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiş ve 15.02.2021 tarihi itibariyle SPK başvurusu yapılmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı 01.04.2021 Tarih ve 2021/17 haftalık bültende, söz konusu bedelsiz (iç kaynaklardan) sermaye artışına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu ilan edilmişti.
Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgli hak kullanım sürecine 08.04.2021 tarihinde başlanacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ulusoy Un Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Ulusoy Un Onaylı Tadil Metni-1.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924164
BIST