***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 16:50
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Samsun Un Üretim Tesisleri Adres:Şabanoğlu Mah Atatürk Bulvarı No:180-1 Tekkeköy Samsun Telefon: +90 362 266 90 90 - Faks:+90 362 266 90 94 Çorlu Un Üretim Tesisleri Adres:İstasyon Cad. No:20-A Çorlu / Tekirdağ Telefon: +90 282 654 38 90 - Faks:+90 282 654 38 97
Samsun 50.Yıl Şube Üretim Tesisi Adres: Çiftlik OSB 3. Cadde No:2 Tekkeköy Samsun Telefon: +90 362 266 90 96
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EREN GÜNHAN ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.03.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi - Rolweg SA Yönetim Kurulu Başkanı Evet 27.35 A, B, C Bağımsız Üye Değil Hayır Yoktur
Salih Zeki Murzioğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Samsun Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Samsun Merkez OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Samsun Kavak OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Samsun Gıda OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Samsun TEKMER Danışma Kurulu Üyesi, SABEK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Kemal Kitaplı Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.03.2013 İcrada Görevli Değil Yoktur. K.K.Y. Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti / Şirket Müdürü - Kitaplı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. / Şirket Müdürü Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ÖZDEMİR EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.09.2017 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur. Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Komite Başkanı, Denetim Komitesi Komite Üyesi
KAMİL ADEM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhasebeci 26.03.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı Ulidaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı Evet 0.03 C Bağımsız Üye Değil Yoktur.
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Kamil Adem Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ve Genel Müdür Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeliği
Sezgin Karaçam Gümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
İlker Küçük Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli Risk Yönetimi,Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü
Taner Çağlayan Samsun Fabrika Müdürü ve Yatırım ve Teknik İşler Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Grup Müdürü
Birol Dernekliciler Çorlu Fabrika Müdürü Yönetici Çorlu Fabrika Grup Müdürü
Ali Karakuş Yurtiçi Satış ve Pazarlama Grup Müdürü Yönetici Yurtiçi Satış ve Pazarlama Grup Müdürü
Soner Çevik Finans Müdürü Bankacı Finans Müdürü
Umut Ayan Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü Yönetici Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü
Begüm Dak İstanbul Şube Müdürü ve Dış Ticaret Müdürü Yönetici Dış Ticaret Grup Müdürü
Bihan Öztürk Muhasebe Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İdari ve Mali İşler Grup Müdürü
Murat Kasap Lojistik Müdürü Yönetici Lojistik Müdürü
Tacettin Yelmenoğlu Samsun Fabrika Üretim Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Üretim Müdürü
EREN GÜNHAN ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı
FAHRETTİN ULUSOY İcra Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Onursal Başkanı
MESUT ALBAYRAK Kıdemli Sevkiyat Uzmanı Muhasebeci Kıdemli Sevkiyat Uzmanı
DOĞUŞ TÜRKAY Personel ve İdari İşler Müdürü Yönetici Personel ve İdari İşler Müdürü
SERDAR GÜNDOĞDU Yurt Dışı Satın Alma ve Operasyon Müdürü Yönetici Yurt Dışı Satın Alma ve Operasyon Müdürü
NALAN KARABAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü
ŞENER SUNAR Kalite Kontrol Şefi Yönetici Kalite Kontrol Şefi
ESME ÖZATA Mali İşler Şefi Yönetici Mali İşler Şefi
SEDAT YETİM Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Operasyon Uzmanı Yönetici Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Operasyon Uzmanı
FERDİ YAVAŞER Sevkiyat Şefi Yönetici Sevkiyat Şefi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler 5000000 5000000 TRY 100 Lisanslı Depoculuk Hizmet Alımı ve Bağlı Ortaklık
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölgede Depolama ve İşletme Hizmeti 2000000 340000 TRY 17 Depo Kiralama Hizmeti ve İştirak
Rolweg SA Tahıl Ticareti 1000000 1000000 CHF 100 Transit Tahıl Ticareti ve Bağlı Ortaklık
Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Toptan Ticaret 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876521
BIST