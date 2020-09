***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Samsun Un Üretim Tesisleri Adres:Şabanoğlu Mah Atatürk Bulvarı No:180-1 Tekkeköy Samsun Telefon: +90 362 266 90 90 - Faks:+90 362 266 90 94 Çorlu Un Üretim Tesisleri Adres:İstasyon Cad. No:20-A Çorlu / Tekirdağ Telefon: +90 282 654 38 90 - Faks:+90 282 654 38 97Samsun 50.Yıl Şube Üretim Tesisi Adres: Çiftlik OSB 3. Cadde No:2 Tekkeköy Samsun Telefon: +90 362 266 90 96Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEREN GÜNHAN ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.03.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi - Rolweg SA Yönetim Kurulu Başkanı Evet 27.35 A, B, C Bağımsız Üye Değil Hayır YokturSalih Zeki Murzioğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Samsun Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Samsun Merkez OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Samsun Kavak OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Samsun Gıda OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Samsun TEKMER Danışma Kurulu Üyesi, SABEK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiKemal Kitaplı Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.03.2013 İcrada Görevli Değil Yoktur. K.K.Y. Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti / Şirket Müdürü - Kitaplı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. / Şirket Müdürü Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiÖZDEMİR EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.09.2017 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur. Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Komite Başkanı, Denetim Komitesi Komite ÜyesiKAMİL ADEM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhasebeci 26.03.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı Ulidaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı Evet 0.03 C Bağımsız Üye Değil Yoktur.Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKamil Adem Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ve Genel Müdür Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu ÜyeliğiSezgin Karaçam Gümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkan Yardımcısıİlker Küçük Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli Risk Yönetimi,Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup MüdürüTaner Çağlayan Samsun Fabrika Müdürü ve Yatırım ve Teknik İşler Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Grup MüdürüBirol Dernekliciler Çorlu Fabrika Müdürü Yönetici Çorlu Fabrika Grup MüdürüAli Karakuş Yurtiçi Satış ve Pazarlama Grup Müdürü Yönetici Yurtiçi Satış ve Pazarlama Grup MüdürüSoner Çevik Finans Müdürü Bankacı Finans MüdürüUmut Ayan Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü Yönetici Yurtdışı Satış ve Pazarlama MüdürüBegüm Dak İstanbul Şube Müdürü ve Dış Ticaret Müdürü Yönetici Dış Ticaret Grup MüdürüBihan Öztürk Muhasebe Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İdari ve Mali İşler Grup MüdürüMurat Kasap Lojistik Müdürü Yönetici Lojistik MüdürüTacettin Yelmenoğlu Samsun Fabrika Üretim Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Üretim MüdürüEREN GÜNHAN ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu BaşkanıFAHRETTİN ULUSOY İcra Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Onursal BaşkanıMESUT ALBAYRAK Kıdemli Sevkiyat Uzmanı Muhasebeci Kıdemli Sevkiyat UzmanıDOĞUŞ TÜRKAY Personel ve İdari İşler Müdürü Yönetici Personel ve İdari İşler MüdürüSERDAR GÜNDOĞDU Yurt Dışı Satın Alma ve Operasyon Müdürü Yönetici Yurt Dışı Satın Alma ve Operasyon MüdürüNALAN KARABAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim MüdürüŞENER SUNAR Kalite Kontrol Şefi Yönetici Kalite Kontrol ŞefiESME ÖZATA Mali İşler Şefi Yönetici Mali İşler ŞefiSEDAT YETİM Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Operasyon Uzmanı Yönetici Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Operasyon UzmanıFERDİ YAVAŞER Sevkiyat Şefi Yönetici Sevkiyat ŞefiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiUlidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Lisans kapsamındaki tarım ürünlerin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler 5000000 5000000 TRY 100 Lisanslı Depoculuk Hizmet Alımı ve Bağlı OrtaklıkSasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölgede Depolama ve İşletme Hizmeti 2000000 340000 TRY 17 Depo Kiralama Hizmeti ve İştirakRolweg SA Tahıl Ticareti 1000000 1000000 CHF 100 Transit Tahıl Ticareti ve Bağlı OrtaklıkAlfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Toptan Ticaret 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık