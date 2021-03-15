***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMuhammet Mustafa Bolver Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 15.03.2021 0362 260 50 10 mustafa.bolver@ulusoyun.com.trİlker Küçük Risk Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Müdürü. 01.10.2012 0362 260 50 10 ilker.kucuk@ulusoyun.com.tr Düzey 3 - Türev Araçlar - Kurumsal Yönetim Derecelendirme - Kredi Derecelendirme 208739 - 304928 - 702138 - 602206Bihan Öztürk Muhasebe Müdürü 09.07.2019 0362 260 50 10 bihan.ozturk@ulusoyun.com.tr - -Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Fahrettin Ulusoy 6500000 TRY 7,69Nevin Ulusoy 14157627 TRY 16,76Onur Erhan Ulusoy 18238791 TRY 21,58Eren Günhan Ulusoy 21981279 TRY 26,02Diğer 122303 TRY 0,14Halka Açık 23500000 TRY 27,81Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKamil Adem Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ve Genel Müdür Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu ÜyeliğiSezgin Karaçam Gümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkan Yardımcısıİlker Küçük Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli Risk Yönetimi , Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup MüdürüTaner Çağlayan Samsun Fabrika Müdürü ve Yatırım ve Teknik İşler Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Grup MüdürüBirol Dernekliciler Çorlu Fabrika Müdürü Yönetici Çorlu Fabrika Grup MüdürüSoner Çevik Finans Müdürü Bankacı Finans MüdürüUmut Ayan Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü Yönetici Yurtdışı Satış ve Pazarlama MüdürüBegüm Dak İstanbul Şube Müdürü ve Dış Ticaret Müdürü Yönetici Dış Ticaret Grup MüdürüBihan Öztürk Muhasebe Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İdari ve Mali İşler Grup MüdürüMurat Kasap Lojistik Müdürü Yönetici Lojistik MüdürüEREN GÜNHAN ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu BaşkanıFAHRETTİN ULUSOY İcra Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Onursal BaşkanıTacettin Yelmenoğlu Samsun Fabrika Üretim Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Üretim MüdürüMESUT ALBAYRAK Kıdemli Sevkiyat Uzmanı Muhasebeci Kıdemli Sevkiyat UzmanıDOĞUŞ TÜRKAY Personel ve İdari İşler Müdürü Yönetici Personel ve İdari İşler MüdürüNALAN KARABAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim MüdürüŞENER SUNAR Kalite Kontrol Şefi Yönetici Kalite Kontrol ŞefiESME ÖZATA Mali İşler Şefi Yönetici Mali İşler ŞefiSEDAT YETİM Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Operasyon Uzmanı Yönetici Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Operasyon UzmanıFERDİ YAVAŞER Sevkiyat Şefi Yönetici Sevkiyat ŞefiMUHAMMET MUSTAFA BOLVER Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Yönetici Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiUlidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler 25000000 25000000 TRY 100 Lisanslı Depoculuk Hizmet Alımı ve Bağlı OrtaklıkSasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölgede Depolama ve İşletme Hizmeti 2000000 340000 TRY 17 Depo Kiralama Hizmeti ve İştirakRolweg SA Tahıl Ticareti 3000000 3000000 CHF 100 Transit Tahıl Ticareti ve Bağlı OrtaklıkAlfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Toptan Ticaret 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918176BIST