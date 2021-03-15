***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.03.2021 13:47
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Muhammet Mustafa Bolver Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 15.03.2021 0362 260 50 10 mustafa.bolver@ulusoyun.com.tr
İlker Küçük Risk Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Müdürü. 01.10.2012 0362 260 50 10 ilker.kucuk@ulusoyun.com.tr Düzey 3 - Türev Araçlar - Kurumsal Yönetim Derecelendirme - Kredi Derecelendirme 208739 - 304928 - 702138 - 602206
Bihan Öztürk Muhasebe Müdürü 09.07.2019 0362 260 50 10 bihan.ozturk@ulusoyun.com.tr - -
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fahrettin Ulusoy 6500000 TRY 7,69
Nevin Ulusoy 14157627 TRY 16,76
Onur Erhan Ulusoy 18238791 TRY 21,58
Eren Günhan Ulusoy 21981279 TRY 26,02
Diğer 122303 TRY 0,14
Halka Açık 23500000 TRY 27,81
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Kamil Adem Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ve Genel Müdür Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeliği
Sezgin Karaçam Gümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
İlker Küçük Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli Risk Yönetimi , Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü
Taner Çağlayan Samsun Fabrika Müdürü ve Yatırım ve Teknik İşler Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Grup Müdürü
Birol Dernekliciler Çorlu Fabrika Müdürü Yönetici Çorlu Fabrika Grup Müdürü
Soner Çevik Finans Müdürü Bankacı Finans Müdürü
Umut Ayan Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü Yönetici Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü
Begüm Dak İstanbul Şube Müdürü ve Dış Ticaret Müdürü Yönetici Dış Ticaret Grup Müdürü
Bihan Öztürk Muhasebe Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İdari ve Mali İşler Grup Müdürü
Murat Kasap Lojistik Müdürü Yönetici Lojistik Müdürü
EREN GÜNHAN ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı
FAHRETTİN ULUSOY İcra Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Onursal Başkanı
Tacettin Yelmenoğlu Samsun Fabrika Üretim Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Üretim Müdürü
MESUT ALBAYRAK Kıdemli Sevkiyat Uzmanı Muhasebeci Kıdemli Sevkiyat Uzmanı
DOĞUŞ TÜRKAY Personel ve İdari İşler Müdürü Yönetici Personel ve İdari İşler Müdürü
NALAN KARABAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü
ŞENER SUNAR Kalite Kontrol Şefi Yönetici Kalite Kontrol Şefi
ESME ÖZATA Mali İşler Şefi Yönetici Mali İşler Şefi
SEDAT YETİM Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Operasyon Uzmanı Yönetici Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Operasyon Uzmanı
FERDİ YAVAŞER Sevkiyat Şefi Yönetici Sevkiyat Şefi
MUHAMMET MUSTAFA BOLVER Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Yönetici Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler 25000000 25000000 TRY 100 Lisanslı Depoculuk Hizmet Alımı ve Bağlı Ortaklık
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölgede Depolama ve İşletme Hizmeti 2000000 340000 TRY 17 Depo Kiralama Hizmeti ve İştirak
Rolweg SA Tahıl Ticareti 3000000 3000000 CHF 100 Transit Tahıl Ticareti ve Bağlı Ortaklık
Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Toptan Ticaret 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918176
BIST