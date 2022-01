***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiUlidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler 25000000 25000000 TRY 100 Lisanslı Depoculuk Hizmet Alımı ve Bağlı OrtaklıkSasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölgede Depolama ve İşletme Hizmeti 2000000 340000 TRY 17 Depo Kiralama Hizmeti ve İştirakRolweg SA Tahıl Ticareti 7500000 7500000 CHF 100 Transit Tahıl Ticareti ve Bağlı OrtaklıkAlfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Toptan Ticaret 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSöke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. Tahılların öğütülmesi ve un imalatı 87633475 87633475 TRY 100 Bağlı Ortaklık