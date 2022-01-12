***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.01.2022 20:41
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler 25000000 25000000 TRY 100 Lisanslı Depoculuk Hizmet Alımı ve Bağlı Ortaklık
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölgede Depolama ve İşletme Hizmeti 2000000 340000 TRY 17 Depo Kiralama Hizmeti ve İştirak
Rolweg SA Tahıl Ticareti 7500000 7500000 CHF 100 Transit Tahıl Ticareti ve Bağlı Ortaklık
Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Toptan Ticaret 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Söke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. Tahılların öğütülmesi ve un imalatı 87633475 87633475 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993276
BIST
18:052.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 18,18
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
18:0513,2507
En Yüksek
|Değişim
|: -4,03%
|| -0,5562
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,1553
18:0515,2052
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -0,4945
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,0502
18:05776,67
En Yüksek
|Değişim
|: -3,96%
|| -32,05
|Açılış
|: 776,67
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
771,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.613.663
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
|
|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
|
|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1919
|13,2907
|% -3,74
|
|Euro
|15,1140
|15,1962
|% -3,21
|
|Sterlin
|18,1104
|18,2012
|% -3,41
|
|Frank
|14,4510
|14,5380
|% -2,87
|
|Riyal
|3,5200
|3,5377
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|3,16
|
|Altın Gr.
|775
|775
|-33,36
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,27
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
-
17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
-
17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
-
17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem