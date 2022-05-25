***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYalçın Tutkaç Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 23.08.2021 0212 325 55 34 yalcin.tutkac@ulusoyun.com.tr Düzey 3- Kurumsal Yönetim Derecelendirme 203073-700500Bihan Öztürk Muhasebe Müdürü 09.07.2019 0362 260 50 10 bihan.ozturk@ulusoyun.com.tr - -Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032458BIST