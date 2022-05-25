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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.05.2022 18:12
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yalçın Tutkaç Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 23.08.2021 0212 325 55 34 yalcin.tutkac@ulusoyun.com.tr Düzey 3- Kurumsal Yönetim Derecelendirme 203073-700500
Bihan Öztürk Muhasebe Müdürü 09.07.2019 0362 260 50 10 bihan.ozturk@ulusoyun.com.tr - -

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032458


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ARCLK 74,40 543.372.341 % 9,98  
GZNMI 31,78 63.096.251 % 9,97  
ALKA 39,34 54.243.025 % 9,95  
LIDFA 8,29 36.861.402 % 9,95  
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Sterlin 20,3883 20,4905 % 1,34  
Frank 16,8660 16,9676 % 1,04  
Riyal 4,3377 4,3595 % 1,37  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.846 -20,71  
Altın Gr. 968 968 1,56  
Cumhuriyet 6.471 6.569 62,00  
Tam 6.442 6.604 64,66  
Yarım 3.114 3.195 31,28  
Çeyrek 1.562 1.597 15,64  
Gümüş.Ons 21,84 21,88 -0,25  
Gümüş Gr. 11,45 11,46 0,00  
B. Petrol 111 111 0,40  
Seans Raporu 18:05
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