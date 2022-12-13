***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.12.2022 18:25
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. Lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler 27000000 27000000 TRY 100 Lisanslı Depoculuk Hizmet Alımı ve Bağlı Ortaklık
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölgede Depolama ve İşletme Hizmeti 2000000 340000 TRY 17 Depo Kiralama Hizmeti ve İştirak
Rolweg SA Tahıl Ticareti 10000000 10000000 CHF 100 Transit Tahıl Ticareti ve Bağlı Ortaklık
Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Toptan Ticaret 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Söke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. Tahılların öğütülmesi ve un imalatı 309000000 309000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086939
BIST
18:055.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 62,89
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
18:0518,6506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
18:0519,8751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2395
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
18:051.085,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 18,90
|Açılış
|: 1.085,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.093,35
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|19,36
|205.994.961
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.433
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|122.737.268
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.866.341
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|282.961.470
|% 9,99
|
|EMNIS
|57,65
|3.583.060
|% -7,02
|
|AKSGY
|7,54
|116.461.039
|% -6,34
|
|SMRTG
|106,00
|794.806.437
|% -6,28
|
|KSTUR
|354,10
|520.837
|% -6,22
|
|EPLAS
|27,86
|45.580.426
|% -5,88
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.909
|% 9,99
|
|EREGL
|43,16
|9.753.847.578
|% 4,05
|
|THYAO
|144,00
|8.430.869.524
|% -0,69
|
|ASELS
|59,35
|8.229.646.142
|% 0,85
|
|SISE
|41,28
|5.871.609.490
|% 3,05
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.909
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,91
|4.527.204.188
|% 0,38
|
|SKBNK
|2,76
|962.040.610
|% -1,43
|
|YKBNK
|11,55
|3.840.703.768
|% -0,52
|
|TSKB
|4,23
|1.391.868.124
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6388
|18,6547
|% 0,10
|
|Euro
|19,8598
|19,8770
|% 1,23
|
|Sterlin
|23,0408
|23,1564
|% 1,07
|
|Frank
|20,0431
|20,1638
|% 1,12
|
|Riyal
|4,9448
|4,9696
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|32,63
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|18,90
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.286
|7.343
|100,00
|
|Yarım
|3.528
|3.590
|49,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.794
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|0,25
|
|B. Petrol
|80,07
|80,07
|2,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
-
17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
-
17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem