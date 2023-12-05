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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.12.2023 18:24
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 20.11.2014 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar
Finansman Bonosu 05.12.2023 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş. Tahvil ve Bono Piyasası

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 500000000 TRY Yurtiçi 27.10.2023 27.10.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış ULUSOY UN SAN.VE TİC. A.Ş.
Finansman Bonosu 750000000 TRY Yurtiçi 12.10.2023 12.10.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222497


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EKOS 36,30 131.071.133 % 10,00  
MIATK 43,56 3.009.134.462 % 10,00  
BAKAB 85,25 63.419.117 % 10,00  
MARBL 18,48 111.838.548 % 10,00  
UMPAS 7,26 1.824.416 % 10,00  
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Euro 31,1743 31,1938 % -0,49  
Sterlin 36,2833 36,4652 % -0,36  
Frank 32,8921 33,0902 % -0,27  
Riyal 7,6815 7,7201 % -0,05  
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17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,11 24,14 % 0,66  
Platin 902,71 903,65 % 0,66  
Paladyum 934,81 939,98 % 0,66  
Brent Pet. 77,89 77,89 % 0,66  
Altın Ons 2.018,17 2.018,45 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
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