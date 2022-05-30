***UMPAS* *EPLAS* *SASA* *ARCLK* *MGROS* *ITTFH* *YBTAS* *SISE* *PETKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***UMPAS******EPLAS******SASA******ARCLK******MGROS******ITTFH******YBTAS******SISE******PETKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ARCLK, EPLAS, ITTFH, MGROS, PETKM, SASA, SISE, UMPAS, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ARCLK 1 ARÇELİK A.Ş. E BELGİN SUBAŞI 19,000EPLAS 2 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MURAT AKSAÇ 9.067,754EPLAS 3 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MURAT AKSAÇ 1.270.932,246ITTFH 4 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E ABDULKERİM ÇINAR 2.899,800ITTFH 5 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E ALİ KARAKOYUNLUOĞLU 656,100ITTFH 6 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E EYYUP ATAY 534,600ITTFH 7 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E HASAN ÖZEL 413,100ITTFH 8 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E HATİCE SEDEF 291,600ITTFH 9 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E HÜSAMETTİN YILDIZ 348,300ITTFH 10 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MEHMET GÜNÜÇ 324,000ITTFH 11 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MEHMET GÜZEL 1.215,000ITTFH 12 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E İSMAİL KARAKURT 299,700ITTFH 13 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E ŞENER SERİN 283,500ITTFH 14 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E ŞEREF UZUNÇAY 793,800MGROS 15 MİGROS TİCARET A.Ş. E FATİH CUMHUR SARIKAN 2,613PETKM 16 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E NECATİ ÇAPIN 651,699SASA 17 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E AYTEN DURAN 1.583,000SISE 18 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. E AYTEN DURAN 450,000UMPAS 19 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş E METİN DİNÇ 620,000YBTAS 20 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAZIM YIKILMAZ 0,280(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033349BIST