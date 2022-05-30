***UMPAS* *EPLAS* *SASA* *ARCLK* *MGROS* *ITTFH* *YBTAS* *SISE* *PETKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
30.05.2022 16:26
***UMPAS******EPLAS******SASA******ARCLK******MGROS******ITTFH******YBTAS******SISE******PETKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ARCLK, EPLAS, ITTFH, MGROS, PETKM, SASA, SISE, UMPAS, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ARCLK 1 ARÇELİK A.Ş. E BELGİN SUBAŞI 19,000
EPLAS 2 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MURAT AKSAÇ 9.067,754
EPLAS 3 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MURAT AKSAÇ 1.270.932,246
ITTFH 4 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E ABDULKERİM ÇINAR 2.899,800
ITTFH 5 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E ALİ KARAKOYUNLUOĞLU 656,100
ITTFH 6 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E EYYUP ATAY 534,600
ITTFH 7 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E HASAN ÖZEL 413,100
ITTFH 8 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E HATİCE SEDEF 291,600
ITTFH 9 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E HÜSAMETTİN YILDIZ 348,300
ITTFH 10 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MEHMET GÜNÜÇ 324,000
ITTFH 11 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MEHMET GÜZEL 1.215,000
ITTFH 12 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E İSMAİL KARAKURT 299,700
ITTFH 13 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E ŞENER SERİN 283,500
ITTFH 14 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E ŞEREF UZUNÇAY 793,800
MGROS 15 MİGROS TİCARET A.Ş. E FATİH CUMHUR SARIKAN 2,613
PETKM 16 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E NECATİ ÇAPIN 651,699
SASA 17 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E AYTEN DURAN 1.583,000
SISE 18 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. E AYTEN DURAN 450,000
UMPAS 19 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş E METİN DİNÇ 620,000
YBTAS 20 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KAZIM YIKILMAZ 0,280
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033349
BIST