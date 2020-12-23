***UMPAS* *GOODY* *SAFKR* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
23.12.2020 16:35
***UMPAS******GOODY******SAFKR******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, GOODY, SAFKR, UMPAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E OSMAN AKPINAR 69.547,910
GOODY 2 GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. E HATİCE HİLAL ÜNAL 3.730,536
SAFKR 3 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET EMİN ALTINOVA 500.000,000
UMPAS 4 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş E İBRAHİM TEKER 787,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894469
BIST
17:491.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,57
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
17:497,6378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0215
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
17:499,3346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0225
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
17:49460,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,35
|Açılış
|: 460,32
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler17:49
|CLEBI
|157,30
|201.539.955
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,10
|323.600.831
|% 10,00
|
|BRYAT
|612,80
|118.128.372
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.267.022
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|235.964.948
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,58
|1.683.065.990
|% 9,72
|
|GARAN
|10,01
|1.457.550.235
|% -0,30
|
|PETKM
|5,06
|1.295.906.001
|% 3,69
|
|TSKB
|1,89
|1.142.703.948
|% 2,16
|
|KARTN
|2.308,30
|856.197.276
|% -5,22
|
|SKBNK
|1,58
|1.683.065.990
|% 9,72
|
|TSKB
|1,89
|1.142.703.948
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,19
|660.787.131
|% 1,39
|
|PETKM
|5,06
|1.295.906.001
|% 3,69
|
|ISGYO
|2,47
|446.368.111
|% 2,92
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6349
|7,6378
|% -0,28
|
|Euro
|9,3267
|9,3346
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,3005
|10,3522
|% 0,99
|
|Frank
|8,5670
|8,6186
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0285
|2,0387
|% -0,31
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|14,63
|
|Altın Gr.
|460
|460
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,10
|
|B. Petrol
|50,49
|50,49
|0,41
|
Seans Raporu
17:49
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