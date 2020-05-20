GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UMPAS* *ISKUR* *RYSAS* *ISBTR* *TTRAK* *YONGA* *DARDL* *DURDO* *BUCIM* *FRIGO* *KERVT* *FORMT* *VKGYO* *ALCTL* *HUBVC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(

20.05.2020 17:00
GÜNCEL HABERLER



***UMPAS******ISKUR******RYSAS******ISBTR******TTRAK******YONGA******DARDL******DURDO******BUCIM******FRIGO******KERVT******FORMT******VKGYO******ALCTL******HUBVC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALCTL, BUCIM, DARDL, DURDO, FORMT, FRIGO, HUBVC, ISBTR, ISKUR, KERVT, RYSAS, TTRAK, UMPAS, VKGYO, YONGA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ALCTL 1 ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNIKASYON A.S. E SADIK USLULAR 28.000,000
BUCIM BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E SADIK USLULAR 27.722,000
DARDL 3 DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYI A.S. E SADIK USLULAR 43.000,000
DURDO 4 DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. E SADIK USLULAR 6.157,000
FORMT 5 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E MUSTAFA SEZEN 7.481.690,341
FRIGO 6 FRIGO PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. E SADIK USLULAR 8.200,000
HUBVC 7 HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E SADIK USLULAR 32.000,000
ISBTR 8 TÜRKIYE IS BANKASI A.S. B GRUBU E SADIK USLULAR 1,000
ISKUR 9 TÜRKIYE IS BANKASI A.S. KURUCU E SADIK USLULAR 1,000
KERVT 10 KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E SADIK USLULAR 8.000,000
RYSAS 11 REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. E SADIK USLULAR 25.000,000
TTRAK 12 TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S. E SADIK USLULAR 9.560,000
UMPAS 13 UMPAS HOLDING A.S E OSMAN ATAR 1.575,000
VKGYO 14 VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E VAKIF PAZARLAMA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 200,000
YONGA 15 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E ATIYE MENEMEN 3.933,600
YONGA 16 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E FÜSUN ASAR 3.932,800
YONGA 17 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E FIGEN ÇARDAK 3.932,800

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845948


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EGCYO 1,43 3.865.314 % 10,00  
VESBE 24,20 33.215.386 % 10,00  
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Sterlin 8,2970 8,3386 % 0,31  
Frank 7,0075 7,0497 % 0,94  
Riyal 1,8011 1,8101 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.749 3,86  
Altın Gr. 381 381 1,56  
Cumhuriyet 2.466 2.501 4,20  
Tam 2.538 2.566 4,30  
Yarım 1.239 1.254 2,10  
Çeyrek 619 627 1,00  
Gümüş.Ons 17,47 17,50 0,14  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,04  
B. Petrol 35,61 35,61 0,96  
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