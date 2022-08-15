***UMPAS* *KRTEK* *SAMAT* *YBTAS* *KAPLM* *LIDFA* *KRSTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***UMPAS******KRTEK******SAMAT******YBTAS******KAPLM******LIDFA******KRSTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler KAPLM, KRSTL, KRTEK, LIDFA, SAMAT, UMPAS, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***KAPLM 1 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ZÜBEYDE NERMİN CEYHAN 8.500,000KRSTL 2 KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ZÜBEYDE NERMİN CEYHAN 60.000,000KRTEK 3 KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ESAT ÖZER 5.987,520KRTEK 4 KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E FUNDA KOCAKAYA 1.513,440LIDFA 5 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E HÜSEYİN UÇAR 63.620,000SAMAT 6 SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ONUR ŞAFAK 3.346,000UMPAS 7 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş E HATİCE AKAY 16.660,000YBTAS 8 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E GÜLSEREN YEŞİL 5,040YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E GÜLSEREN YEŞİL 8,400YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ZEKİYE AKDOĞAN 0,480YBTAS 11 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ZEKİYE AKDOĞAN 1,012(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055498BIST