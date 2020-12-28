***UMPAS* *LUKSK* *IDEAS* *MGROS* *KUTPO* *KARTN* *SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***UMPAS******LUKSK******IDEAS******MGROS******KUTPO******KARTN******SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler IDEAS, KARTN, KUTPO, LUKSK, MGROS, SEYKM, UMPASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***IDEAS 1 İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş. E SEYİTLER KİMYA SAN.A.Ş. 372.962,377 EVETKARTN 2 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AHU BERKMEN 79,308KARTN 3 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MELİS ONGUNSU TÜKEL 79,308KUTPO 4 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E ABDULLAH TAŞKIN 250.000,000LUKSK 5 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E İSMAİL KARACA 720,060MGROS 6 MİGROS TİCARET A.Ş. E CAFER AYDOĞAN 5,226SEYKM 7 SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. E HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 950.636,000 EVETUMPAS 8 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş E FATMA YENİ 6.956,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895219BIST