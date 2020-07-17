***UMPAS* *MERIT* *BRKO* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
17.07.2020 17:05
atüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BRKO 1 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E BEYTULLAH ÇIFTÇI 1.234,470
LIDFA 2 LIDER FAKTORING A.S. E RASEL ELENKAVE 3.000.000,000
MERIT 3 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E NESLIHAN AKIN 25,500
UMPAS 4 UMPAS HOLDING A.S E ALI ÇIRAK 18.200,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860280
BIST
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8699
En Düşük
6,8486
18:057,8471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0373
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8611
En Düşük
7,7990
18:05399,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,13
|Açılış
|: 399,42
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,65
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.422.282
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|615.486.943
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5769
|8,6199
|% -0,08
|
|Frank
|7,2754
|7,3192
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8240
|1,8332
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|13,39
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.618
|18,50
|
|Tam
|2.673
|2.686
|19,00
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|9,30
|
|Çeyrek
|651
|658
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,28
|0,05
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,32
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
-
17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
-
17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
-
17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem