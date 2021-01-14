***UMPAS* *ORMA* *CASA* *LUKSK* *BALAT* *DENGE* *KLGYO* *YBTAS* *BUCIM* *SAHOL* *OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***UMPAS******ORMA******CASA******LUKSK******BALAT******DENGE******KLGYO******YBTAS******BUCIM******SAHOL******OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BALAT, BUCIM, CASA, DENGE, KLGYO, LUKSK, ORMA, OSTIM, SAHOL, UMPAS, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BALAT 1 BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AHMET KUZUCUOĞLU 1.344,000BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E RECEP KUZUCUOĞLU 1.344,000BALAT 3 BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E İSA KUZUCUOĞLU 1.344,000BUCIM 4 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. E EBRU KAVASOĞLU 637.901,228BUCIM 5 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. E EMİNE TÜNAY KAVASOĞLU 425.267,486BUCIM 6 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. E HÜRREM ARZU ÇAVUŞ 637.901,228CASA 7 CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş. E ALİHAN EKİNCİ 48,077DENGE 8 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E RAMAZAN USLU 11.233,000KLGYO 9 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E RAMAZAN USLU 44.505,000LUKSK 10 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E VEDAT ALİ İLİK 176,430ORMA 11 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E MÜNEVVER DEĞİRMENAKAR 7.063,491OSTIM 12 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E OSMAN AKKAYA 6.075,000OSTIM 13 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E ÜNAL KARA 12.150,000SAHOL 14 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. E DEMET ÇETİNDOĞAN 7.786.570,000UMPAS 15 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş E VEDAT OKUMUŞ 3.605,000YBTAS 16 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HARUN ŞAHİN 0,053YBTAS 17 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HARUN ŞAHİN 0,087YBTAS 18 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E NAZMİYE ŞAHİN 0,053YBTAS 19 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E NAZMİYE ŞAHİN 0,087YBTAS 20 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E NURETTİN ŞAHİN 0,053YBTAS 21 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E NURETTİN ŞAHİN 0,087YBTAS 22 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E NURİYE ŞAHİN 0,068YBTAS 23 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E NURİYE ŞAHİN 0,118YBTAS 24 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E OSMAN PAŞA ŞAHİN 0,053YBTAS 25 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E OSMAN PAŞA ŞAHİN 0,087(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902163BIST