***UMPAS* *ORMA* *ETILR* *ALARK* *TDGYO* *ISMEN* *KUTPO* *IHLAS* *SNGYO* *AKSUE* *EREGL* *DENGE* *ISBIR* *AKGRT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem









***UMPAS******ORMA******ETILR******ALARK******TDGYO******ISMEN******KUTPO******IHLAS******SNGYO******AKSUE******EREGL******DENGE******ISBIR******AKGRT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKGRT, AKSUE, ALARK, DENGE, EREGL, ETILR, IHLAS, ISBIR, ISMEN, KUTPO, ORMA, SNGYO, TDGYO, UMPASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AKGRT 1 AKSİGORTA A.Ş. E SABAHATTİN REHA ŞEN 51.000,000AKSUE 2 AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. E SABAHATTİN REHA ŞEN 23.000,000ALARK 3 ALARKO HOLDİNG A.Ş. E SABAHATTİN REHA ŞEN 50.000,000DENGE 4 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E SABAHATTİN REHA ŞEN 8.275,000EREGL 5 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E MUSTAFA TURAN 53,266ETILR 6 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SABAHATTİN REHA ŞEN 100.000,000IHLAS 7 İHLAS HOLDİNG A.Ş. E SABAHATTİN REHA ŞEN 85.000,000ISBIR 8 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E AYSUN UZANMIŞ 12,960ISMEN 9 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E SABAHATTİN REHA ŞEN 26.000,000KUTPO 10 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E SABAHATTİN REHA ŞEN 10.000,000ORMA 11 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E CANSU ÜNLÜ 2.500,000SNGYO 12 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SABAHATTİN REHA ŞEN 450.000,000TDGYO 13 TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SABAHATTİN REHA ŞEN 15.000,000UMPAS 14 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş E ERDOĞAN ÇİLOĞLU 2.485,000UMPAS 15 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş E SULTAN SALDIRAN 7.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897844BIST