***UMPAS* *PSDTC* *BUCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
17.02.2020 16:31
***UMPAS******PSDTC******BUCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BUCIM, PSDTC, UMPAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BUCIM 1 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E DEMET TÜRKKAN 39.029,280
PSDTC 2 PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. E MINEREKS DIS TIC A.S. 651.385,000
UMPAS 3 UMPAS HOLDING A.S E MUSTAFA KILIÇ 17.255,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819526
BIST
17:02121.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 876,65
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:026,0506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:026,5568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:02307,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,52
|Açılış
|: 307,57
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,58
|280.223.237
|% 19,74
|
|GSRAY
|3,44
|919.260.113
|% 19,44
|
|KUTPO
|10,92
|83.572.617
|% 15,92
|
|GUBRF
|17,94
|333.803.946
|% 14,93
|
|OSTIM
|2,55
|140.410.763
|% 13,84
|
|ERBOS
|24,76
|18.611.316
|% -9,90
|
|ARDYZ
|16,24
|33.764.127
|% -9,78
|
|QNBFL
|141,50
|3.161.452
|% -8,12
|
|HUBVC
|39,76
|52.326.062
|% -7,92
|
|QNBFB
|49,02
|1.680.010
|% -7,25
|
|ASELS
|29,14
|1.774.035.591
|% 0,21
|
|THYAO
|15,26
|1.660.777.093
|% 2,48
|
|GSRAY
|3,44
|919.260.113
|% 19,44
|
|ODAS
|2,33
|856.570.236
|% 8,37
|
|KRDMD
|2,98
|449.722.629
|% 2,76
|
|ODAS
|2,33
|856.570.236
|% 8,37
|
|GSRAY
|3,44
|919.260.113
|% 19,44
|
|KRDMD
|2,98
|449.722.629
|% 2,76
|
|BJKAS
|2,99
|325.493.133
|% 3,82
|
|KARSN
|1,90
|212.304.306
|% -3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8496
|7,8889
|% -0,34
|
|Frank
|6,1378
|6,1748
|% -0,05
|
|Riyal
|1,6077
|1,6158
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,38
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.028
|2.079
|-1,86
|
|Yarım
|980
|1.006
|-0,90
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|-0,11
|