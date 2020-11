***UMPAS******TOASO******EMKEL******ASELS******DOHOL******AGYO******SKBNK******MEGAP******ULAS******AKSGY******EREGL******RHEAG******ISBIR******PEKGY******YBTAS******BTCIM******OZGYO******OZRDN******SANEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AGYO, AKSGY, ASELS, BTCIM, DOHOL, EMKEL, EREGL, ISBIR, MEGAP, OZGYO, OZRDN, PEKGY, RHEAG, SANEL, SKBNK, TOASO, ULAS, UMPAS, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AGYO 1 ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ORHAN GÜÇLÜ 125.782,000AKSGY 2 AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TAHSIN ÇAKI 369.500,000ASELS 3 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. E YAKUP ERCAN 923,716BTCIM 4 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E BAHRI ERCAN 45,947DOHOL 5 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. E TAHSIN ÇAKI 300.080,000EMKEL 6 EMEK ELEKTRIK ENDÜSTRISI A.S. E KUBILAY FAAL 292.737,000EREGL 7 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E YAKUP ERCAN 155,130ISBIR 8 ISBIR HOLDING A.S. E MESUT KARLIDERE 6,840MEGAP 9 MEGA POLIETILEN KÖPÜK SANAYI VE TICARET A.S. E CANER ERDEM 12.587,000OZGYO 10 ÖZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TAHSIN ÇAKI 40.000,000OZGYO 11 ÖZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TAHSIN ÇAKI 278.000,000OZRDN 12 ÖZERDEN PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. E MUSTAFA NADI ÖZERDEN 78.854,341PEKGY 13 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AYSEGÜL PEKER 40.000.000,000PEKGY 14 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HASAN PEKER 34.502.877,731RHEAG 15 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E MUZAFFERHAN ÖZDEMIR 11.100,000RHEAG 16 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ORHAN GÜÇLÜ 161.881,000RHEAG 17 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ORHAN GÜÇLÜ 175.000,000RHEAG 18 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TAHSIN ÇAKI 10.000,000RHEAG 19 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TAHSIN ÇAKI 118.480,000RHEAG 20 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TAHSIN ÇAKI 125.942,000RHEAG 21 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ÖMER DINÇ 2.000,000SANEL 22 SAN EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. E ÖMER DINÇ 221.800,000SKBNK 23 SEKERBANK T.A.S. E CANER ERDEM 365.735,000SKBNK 24 SEKERBANK T.A.S. E ÖMER DINÇ 1.000.000,000TOASO 25 TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. E FATMA ALTINOK 30,730ULAS 26 ULASLAR TURIZM YATIRIMLAR VE DAYANIKLI TÜKETIM MALLARI TIC. PAZ. A.S. E CÜNEYT ULAS 332.875,000UMPAS 27 UMPAS HOLDING A.S E NAIME KANDEMIR 3.430,000YBTAS 28 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SEVKET BECENE 0,800YBTAS 29 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SEVKET BECENE 1,440(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888762BIST