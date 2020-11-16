***UMPAS* *TOASO* *EMKEL* *ASELS* *DOHOL* *AGYO* *SKBNK* *MEGAP* *ULAS* *AKSGY* *EREGL* *RHEAG* *ISBIR* *PEKGY* *YBTAS* *BTCIM* *OZGYO* *OZRDN* *SANEL***
16.11.2020 18:39
***UMPAS******TOASO******EMKEL******ASELS******DOHOL******AGYO******SKBNK******MEGAP******ULAS******AKSGY******EREGL******RHEAG******ISBIR******PEKGY******YBTAS******BTCIM******OZGYO******OZRDN******SANEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AGYO, AKSGY, ASELS, BTCIM, DOHOL, EMKEL, EREGL, ISBIR, MEGAP, OZGYO, OZRDN, PEKGY, RHEAG, SANEL, SKBNK, TOASO, ULAS, UMPAS, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AGYO 1 ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ORHAN GÜÇLÜ 125.782,000
AKSGY 2 AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TAHSIN ÇAKI 369.500,000
ASELS 3 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. E YAKUP ERCAN 923,716
BTCIM 4 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E BAHRI ERCAN 45,947
DOHOL 5 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. E TAHSIN ÇAKI 300.080,000
EMKEL 6 EMEK ELEKTRIK ENDÜSTRISI A.S. E KUBILAY FAAL 292.737,000
EREGL 7 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E YAKUP ERCAN 155,130
ISBIR 8 ISBIR HOLDING A.S. E MESUT KARLIDERE 6,840
MEGAP 9 MEGA POLIETILEN KÖPÜK SANAYI VE TICARET A.S. E CANER ERDEM 12.587,000
OZGYO 10 ÖZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TAHSIN ÇAKI 40.000,000
OZGYO 11 ÖZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TAHSIN ÇAKI 278.000,000
OZRDN 12 ÖZERDEN PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. E MUSTAFA NADI ÖZERDEN 78.854,341
PEKGY 13 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AYSEGÜL PEKER 40.000.000,000
PEKGY 14 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HASAN PEKER 34.502.877,731
RHEAG 15 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E MUZAFFERHAN ÖZDEMIR 11.100,000
RHEAG 16 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ORHAN GÜÇLÜ 161.881,000
RHEAG 17 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ORHAN GÜÇLÜ 175.000,000
RHEAG 18 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TAHSIN ÇAKI 10.000,000
RHEAG 19 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TAHSIN ÇAKI 118.480,000
RHEAG 20 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TAHSIN ÇAKI 125.942,000
RHEAG 21 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ÖMER DINÇ 2.000,000
SANEL 22 SAN EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. E ÖMER DINÇ 221.800,000
SKBNK 23 SEKERBANK T.A.S. E CANER ERDEM 365.735,000
SKBNK 24 SEKERBANK T.A.S. E ÖMER DINÇ 1.000.000,000
TOASO 25 TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. E FATMA ALTINOK 30,730
ULAS 26 ULASLAR TURIZM YATIRIMLAR VE DAYANIKLI TÜKETIM MALLARI TIC. PAZ. A.S. E CÜNEYT ULAS 332.875,000
UMPAS 27 UMPAS HOLDING A.S E NAIME KANDEMIR 3.430,000
YBTAS 28 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SEVKET BECENE 0,800
YBTAS 29 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SEVKET BECENE 1,440
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888762
BIST