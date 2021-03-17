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***UMPAS* *YONGA* *SAFKR* *MERIT* *BTCIM* *OSTIM* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

17.03.2021 16:35



***UMPAS******YONGA******SAFKR******MERIT******BTCIM******OSTIM******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BTCIM, MERIT, OSTIM, SAFKR, UMPAS, YONGA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E MEHMET EMİN CENS 2.293,420
BTCIM 2 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E NURŞEN NERGİZ 62.518,320
MERIT 3 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E HÜLYA BODUR 7,600
MERIT 4 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E HÜLYA BODUR 68,900
OSTIM 5 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E HÜSEYİN KARA 2.657,812
OSTIM 6 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E MAHİR DOĞAN 21.262,500
SAFKR 7 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MUSTAFA TOĞAN TOPRAK 60.000,000
UMPAS 8 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş E RAMAZAN ERTUĞRUL 49.520,000
YONGA 9 YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HALİL KÖSE 2.484,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918792


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