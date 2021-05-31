***UNLU* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
31.05.2021 09:20
***UNLU******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938894
BIST
11:521.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:528,4872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0775
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
11:5210,3584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0835
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
11:52519,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,71
|Açılış
|: 519,55
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,22
BIST En Aktif Hisseler11:52
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.442.498
|% 9,87
|
|YAYLA
|3,83
|33.846.252
|% 9,43
|
|EUYO
|4,71
|2.631.562
|% 9,03
|
|TUCLK
|11,67
|35.257.616
|% 7,96
|
|KUTPO
|36,12
|73.303.791
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.690.536
|% -9,95
|
|ADESE
|1,37
|25.991.032
|% -9,27
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|CASA
|136,00
|18.632
|% -6,21
|
|THYAO
|13,27
|429.144.558
|% 2,23
|
|KRDMD
|8,03
|352.663.810
|% 1,77
|
|EREGL
|19,49
|241.237.662
|% 1,46
|
|GARAN
|7,99
|218.195.459
|% 0,13
|
|EKGYO
|1,95
|210.631.680
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|210.631.680
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,17
|182.276.189
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,11
|50.388.692
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,03
|352.663.810
|% 1,77
|
|KARSN
|4,48
|186.872.520
|% -4,07
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4832
|8,4872
|% -0,90
|
|Euro
|10,3532
|10,3584
|% -0,80
|
|Sterlin
|11,9787
|12,0388
|% -1,14
|
|Frank
|9,3821
|9,4386
|% -1,03
|
|Riyal
|2,2547
|2,2660
|% -0,97
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,53
|
|Altın Gr.
|519
|520
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|-20,00
|
|Tam
|3.414
|3.502
|-19,47
|
|Yarım
|1.650
|1.694
|-9,42
|
|Çeyrek
|828
|847
|-4,71
|
|Gümüş.Ons
|28,00
|28,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,63
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|0,75
|